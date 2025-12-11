logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vladan Milojević dobio ikonu u crkvi u Gracu: "Zvezdo, od srca ti želimo pobjedu"

Vladan Milojević dobio ikonu u crkvi u Gracu: "Zvezdo, od srca ti želimo pobjedu"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.ba
0

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević predvodio delegaciju kluba u pravoslavnoj crkvi u Gracu.

Vladan Milojević posjetio crkvu u Gracu Izvor: Instagram/crvenazvezdafk

Stručni štab FK Crvena zvezda na čelu sa trenerom Vladanom Milojević i klupska legenda Dušan Savić posjetili su u četvrtak pravoslavnu crkvu u Gracu. Paroh jerej Nemanja Mićić dočekao je Zvezdinu delegaciju, u kojoj je bio i duhovnik gostiju iz Beograda, otac Dragan iz Beograda.

"Poslije uvodnih riječi, pročitana je molitva za napredak, zdravlje i blagoslov u daljem radu i borbi na terenu. Uručili smo im ikonu Svetog Save, sa željom da ih molitve i zaštita našeg velikog svetitelja prate u svakom trenutku", saopštila je srpska pravoslavna crkva u Gracu.

"Gosti su se prijatno iznenadili toplim prijemom, a posebno činjenicom koliko omladine redovno prisustvuje svetim liturgijama u našoj zajednici. Istakli su da je upravo ta živa vjera mladih najveća nada i blagoslov za budućnost našeg naroda. Poslije molitve, u crkvenoj sali uslijedilo je posluženje koje su sa velikom ljubavlju pripremile naše vrijedne parohijanke. Druženje je proteklo u radosti, lijepoj riječi i zajedništvu koje nas uvijek ukrepljuje. Večeras u Gracu Crvena zvezda nastupa protiv Šturm Graca, i od sveg srca im želimo uspjeh i osvojena tri boda", poruka je crkve u Gracu.

Duel Šturm - Zvezda počinje u 18.45 časova i nosi ogroman značaj za srpski klub u sklopu borbe za prolaz u sljedeću fazu. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC