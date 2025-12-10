"Biću kratak - ovo mi se prvi put dešava u karijeri": Vladan Milojević se nikad ovako nije požalio

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević obratio se medijima pred utakmicu Lige Evrope protiv Šturma u Gracu.

Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 igra protiv Šturma iz Graca, možda i najvažniju utakmicu ove sezone u Ligi Evrope. Zvezda se podigla sa dvije pobjede u posljednje dvije runde, a sa trećom u Austriji - jako bi se približila plasmanu u nokaut fazu takmičenja što joj je svakako i cilj.

Situacija nije laka, Vladan Milojević ima veliki broj igrača koji su van tima, dosta je i onih sa sitnijim povredama i njihov nastup je pod znakom pitanja. Suspendovan je i Učena, tako da je istakao da prvi put u karijeri ima ovoliko problema.

"Biću kratak - ovo mi se prvi put događa i nisam imao ovakav vid nedostataka igrača. Možete da dođete i kažete da li vi možda griješite u trenažnom procesu, da se preispitate ako se povreda ponavljaju, ali mi nemamo mišićnih povreda nego mehaničkih. To je izazov, iskušenje, tu smo da prevaziđemo to", rekao je Vladan Milojević.

Kakva je situacija sa Arnautovićem?

"Vidjećemo još, imamo do sutra da donesemo konačnu odluku. Odradio je neke treninge, ali sutra ćemo donijeti konačnu odluku da li igra", poluoptimistično je zvučao trener Zvezde.

Istakao je da njegovi fudbaleri znaju da igraju u velikom klubu, da znaju da su očekivanja velika, ali da postoje situacije kada ne može da ih kritikuje za isključenja. Svjestan je da moraju da budu obazrivi, ali da se takvi startovi - poput onog Učeninog - prosto dešavaju.

"Što se tiče pritiska, ja od kada sam počeo da se bavim fudbalom i ovom profesijom - pritisak je normalan. Ne zabijam glavu u pijesak da ne vidim, ali moram da budem fokusiran na moj tim i šta treba da isporučimo na idućem meču. Moji momci su spremni, profesionalci, znaju u kakvoj situaciji se nalazimo. Moramo da zaboravimo sve i čekamo sutrašnju utakmicu protiv jednog jako dobrog protivnika", rekao je Milojević.







