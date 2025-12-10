logo
Crvena zvezda sa trojicom napadača ide na Šturm: Milojevića boljela glava, u posljednji čas dobio dobre vijesti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Izgleda da su napadači Crvene zvezde uspjeli da se oporave i u Austriju je tim Vladana Milojevića otputovao sa tri špica.

Crvena zvezda protiv Šturma sa tri napadača Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 gostuju Šturmu u Ligi Evrope, a trener Vladan Milojević je na put poveo čak tri napadača.

Iako je bilo riječi da su svi špicevi u timu povrijeđeni, uz mladog Aleksu Damjanovića u sastavu za ovaj meč su kako Marko Arnautović tako i Bruno Duarte. Vidjećemo koliko će moći da pomognu ekipi, da li su spremni za cijeli meč ili za dio minutaže, ali svakako su u kombinaciji. 

Arnautović se povrijedio na meču sa Steauom i morao je napolje u 85. minutu, a prvobitno se prognozirali da će biti van terena četiri nedjelje. Bruno Duarte je dao gol na meču sa Steauom, ali se i on povrijedio, a van stroja je i Nemanja Radonjić.

Ipak, obojica su u sastavu, kao i nedavno oporavljeni krilni fudbaler Šavi Babika. Tu je i Aleksandar Katai, koji je često u Crvenoj zvezdi znao da igra "lažnu devetku", tako da djeluje da Milojević ipak ima opcije. 

Ovo je spisak Crvene zvezde za Šturm

Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Luka Zarić, Šavi Babika, Aleksandar Katai, Bruno Duarte, Marko Arnautović, Aleksa Damjanović.

Tagovi

Liga Evrope FK Crvena zvezda Šturm

