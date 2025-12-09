logo
Dobre vijesti na Marakani: Najnovije informacije o Marku Arnautoviću

Dobre vijesti na Marakani: Najnovije informacije o Marku Arnautoviću

Autor Haris Krhalić
0

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović biće u konkurenciji za tim protiv Šturma.

Marko Arnautović u konkurenciji za Šturm Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Šturmu u Gracu u četvrtak od 20.45 u okviru 6. kola Lige Evrope, a sa Marakane stižu sjajne vesti pred jako važan meč. Kako prenosi "Telegraf" iskusni napadač Marko Arnautović se oporavio od povrede i biće u konkurenciji za tim.

Vladan Milojević ima dosta muka pred ovaj duel jer su na spisku povređenih Nemanja Radonjić i Bruno Duarte, pa se očekuje da Aleksandar Katai podnese najveći teret. Što se tiče Arnautovića on bi mogao da se nađe na terenu u finišu utakmici ako za tim bude potrebe.

Iskusni napadač je doživio povredu aduktora na meču Zvezde i Steaue, prve procjene su bile da je završio polusezonu, ali očigledno je pitanju lakša povreda. Crveno-bijeli na raspolaganju imaju još Aleksu Damjanovića (17) koji je jedini preostali klasični napadač.

Crvena zvezda poslije pet kola ima sedam bodova, a poslije Šturma putovaće u Malme i dočekati Seltu u posljednjem kolu.

