Velika vijest iz Crvene zvezde: Zakazan ključni pregled Marka Arnautovića, ima šanse za Šturm

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović mogao bi da dobije zeleno svjetlo od ljekarskog tima pred put u Grac.

Marko Arnautović mogao bi biti spreman za meč sa Šturmom Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Crvena zvezda naredni meč igra u Gracu protiv Šturma, a šesta runda u Ligi Evrope mogla bi da bude i ključna za evropsko proljeće crveno-bijelih. Trener Vladan Milojević u posljednje vrijeme dobija izuzetno loše vijesti - u kratkom roku ostao je bez Radonjića i Duartea - ali bi situacija mogla da se promijeni od utorka.

Kako prenosi "Mozzart Sport", oporavak Marka Arnautovića ide mnogo brže nego što se očekivalo i on možda nije završio polusezonu, kako se da sada vjerovalo. Najbolji strijelac u istoriji reprezentacije Austrije imaće dodatan ljekarski pregled u utorak, a nakon toga bi mogao da otputuje sa ekipom u Grac gdje će Zvezda igrati za evropske bodove.

Naravno, Marko Arnautović ne bi mogao da odigra cijeli meč, pitanje je za koliko je vremena on uopšte spreman jer nije trenirao u prethodnom periodu, ali je sam oporavak izuzetno bitan za trenera Milojevića. Arnautović bi bio jedna dodatna opcija, a kadrovska situacija u Zvezdi je takva da svaki čovjek znači u finišu veoma napornog jesenjeg dijela sezone.

Arnautović je ove jeseni odigrao 14 mečeva za Crvenu zvezdu, a ima četiri gola i pet asistencija na tim mečevima. Svakako, njegovo prisustvo na terenu veoma je važno za tim čak i kad nema direktan uticaj na golove - protiv FCSB bio je jedan od najboljih pojedinaca iako je Bruno Duarte zatresao mrežu rumunskog tima.

Crvena zvezda protiv Šturma igra u četvrtak od 18.45, a eventualna pobjeda bi praktično završila posao oko plasmana u evropsko proljeće. Na prvih pet mečeva u grupnoj fazi Lige Evrope srpski šampion je osvojio sedam bodova, dok je Šturm trenutno na četiri osvojena boda.

