Crvena zvezda dobila loše vijesti: Arnautović van terena do kraja godine, oglasio se klub

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović odsustvovaće četiri nedjelje sa terena zbog povrede.

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović nije uspio da završi meč protiv FCSB-a i morao je da napusti teren u 85. minutu. Kasnijim pregledima utvrđeno je da je povreda koju je Arnautović zadobio ozbiljnije prirode i pred njim je period oporavka od četiri nedjelje, kako je saopštio klub.

Bilo je očigledno da austrijski reprezentativac hramlje kada je prišao novinarima da potpiše dres, a poznato je i da je prethodnih nedjelja već bio podložan zdravstvenim problemima. Sada je potvrđeno da je u pitanju ozbiljnija povreda, kao i da će Arnautović zbog toga odsustvovati određeni period.

"Crvena zvezda obavještava javnost da je naš napadač Marko Arnautović zadobio povredu i da neće biti na raspolaganju šefu stručnog štaba za predstojeće mečeve. Nakon obavljenih pregleda i procjene medicinskog tima, utvrđeno je da se radi o povredi aduktora i da iskusnog napadača očekuje pauza do četiri nedjelje. Arnautoviću želimo brz i uspješan povratak na teren!", navedeno je u saopštenju Crvene zvezde.

Ne bi trebalo navoditi koliki je to problem za crveno-bijele, naročito jer je tim Vladana Milojevića već desetkovan povrijeđenim igračima. U naredne četiri nedjelje Zvezdu očekuje pet utakmica, a tada je ujedno i kraj prvog dijela sezone. Četiri meča su u Superligi Srbije (Čukarički, Vojvodina, TSC i Mladost), a jedan u Ligi Evrope (Šturm, 11. decembar).