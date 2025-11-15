Arnautović sa dva gola srušio Kipar! Austrijanci na korak od Mundijala, večeras navijaju za Rumune!

Selekcija Austrije slavila na Kipru i na korak je od direktnog plasmana na Mundijal.

Izvor: Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Reprezentacija Austrije savladala je Kipar u gostima 2:0 i tako zadržala prvu poziciju na tabeli grupe H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Austrijanci imaju već obezbjeđen baraž, a ukoliko BIH ne pobijedi Rumuniju već poslije posljednjeg sudijskog zvižduka okršaja u Zenici direktno će se plasirati na Mundijal.

Ugroziti ih može samo selekcija BIH pobjedom nad Rumunijom, pa bi "zmajevi" imali priliku da eventualnim trijumfom u posljednjem kolu u Beču u utorak „preotmu“ prvo mjesto i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.

Austrijanci će navijati za Rumune nakon pobjede u Limasolu, za koju je najzaslužniji Marko Arnautović.

Napadač Crvene zvezde je prvo sigurno realizovao penal u 18. minutu, a potom u 55. minutu pogodio poslije asistencije Dansa i tako potvrdio pobjedu svog tima.