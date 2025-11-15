logo
Arnautović sa dva gola srušio Kipar! Austrijanci na korak od Mundijala, večeras navijaju za Rumune!

Arnautović sa dva gola srušio Kipar! Austrijanci na korak od Mundijala, večeras navijaju za Rumune!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Selekcija Austrije slavila na Kipru i na korak je od direktnog plasmana na Mundijal.

Austrija pobijedila Kipa Marko Arnautović zabio dva gola Izvor: Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Reprezentacija Austrije savladala je Kipar u gostima 2:0 i tako zadržala prvu poziciju na tabeli grupe H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Austrijanci imaju već obezbjeđen baraž, a ukoliko BIH ne pobijedi Rumuniju već poslije posljednjeg sudijskog zvižduka okršaja u Zenici direktno će se plasirati na Mundijal.

Ugroziti ih može samo selekcija BIH pobjedom nad Rumunijom, pa bi "zmajevi" imali priliku da eventualnim trijumfom u posljednjem kolu u Beču u utorak „preotmu“ prvo mjesto i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.

Austrijanci će navijati za Rumune nakon pobjede u Limasolu, za koju je najzaslužniji Marko Arnautović.

Napadač Crvene zvezde je prvo sigurno realizovao penal u 18. minutu, a potom u 55. minutu pogodio poslije asistencije Dansa i tako potvrdio pobjedu svog tima.

