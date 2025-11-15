BiH dočekuje Rumuniju: Prvi od dva ključna duela za odlazak na Svjetsko prvenstvo

Bosna i Hercegovina večeras na Bilinom polju dočekuje Rumuniju u ključnom duelu kvalfiikacija. Pobjeda donosi baraž i ostavlja šansu za Mundijal.

Izvor: FS BiH

Bosna i Hercegovina večeras igra jedan od ključnih duela u kvalifikacionom ciklusu za Svjetsko prvenstvo, a rival na Bilinom polju biće reprezentacija Rumunije.

Ovaj susret predstavlja prvo od dva “finala” u borbi za odlazak na Mundijal 2026. godine. Upravo zbog toga nosi ogroman značaj – eventualnim trijumfom Zmajevi bi obezbijedili barem baraž, što im ostavlja dodatnu šansu i u slučaju nepovoljnog ishoda u posljednjem kolu protiv Austrije.

Ekipa Sergeja Barbareza fokusirana je isključivo na večerašnji izazov. Pobjeda garantuje baraž i daje mogućnost da se u Beču ide po direktan plasman. Remi komplikuje situaciju jer bi i u Austriji bilo potrebno ostati neporažen, dok bi poraz gotovo sigurno ugasio i minimalne šanse za dodatne kvalifikacije.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

U taboru naše selekcije vlada velika želja. Uprkos brojnim problemima koji prate nacionalni tim, igrači su odlučni da pred punim tribinama Bilinog polja naprave veliki korak naprijed. Na stadionu neće biti najvatrenijih navijača, ali se očekuje snažna podrška publike u Zenici.

Barbarez može računati na gotovo kompletan sastav, izuzev povrijeđenih Ermedina Demirovića, Stjepana Radeljića i Adriana Leona Barišića. U ekipu su se vratili Amar Dedić i Sead Kolašinac, a njihov nastup i minutaža zavisiće od procjene stručnog štaba. Zbog suspenzije, Nihad Mujakić i Ivan Šunjić ovaj put će ostati na tribinama.

Istorija međusobnih duela nije na strani “zmajeva” – BiH i Rumunija do sada su odigrale sedam utakmica, a naš tim slavio je tri puta, dok je selekcija Rumunije bila uspješnija u četiri navrata.

U posljednjem susretu odigranom 21. marta 2025. u u ovim kvalifikacijama, bh. tim je pobijedio 1:0 u Bukureštu golom Armina Gigovića iz 14. minuta.

Pravdu na večerašnjoj utakmici dijeliće Majkl Oliver iz Engleske, dok će u pomagati zemljaci Stjuart Burt i Džejms Mejnvaring.