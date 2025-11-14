Sergej Barbarez pred Rumuniju: "Dobro sam spavao, osmijeh mi je na licu - idemo po pobjedu"

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na konferenciji za medije pred subotnju utakmicu kvaliikacija za Mundijal protiv Rumunije, koja je ključna u težnji "zmajeva" da se domognu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Na početku konferencije, na kojoj je kapiten Edin Džeko najavio odlazak u reprezentativnu penziju, Barbarez je rekao da je lijepo spavao.

"Naravno da sam dobro spavao i da imam dobar osjećaj. Osmijeh je svakog dana na mom licu. Tako ćemo doći i na utakmicu i pokušaćemo da dobijemo ovu utakmicu", rekao je selektor BiH, a onda govorio o kalkulacijama za plasman.

"Naravno da znamo računicu i šta znače pobjede ili porazi, ali znamo i naš cilj i naš plan. Život ne prestaje, život ide dalje i poslije ove utakmice. Bavićemo se ovim poslom i dalje. To sam sto puta rekao na ovom mjestu: 'Privilegija je imati pritisak i to je nešto sasvim normalno. Ko sa tim ne može da izađe na kraj i ne treba da se bavi ovim poslom'".

Selektor "zmajeva" je dodao da su svi spremni za utakmicu protiv Rumunije (subota, 20.45) u Zenici.

"Naravno da je sve spremno i naravno da smo sve uradili kako treba, i taktički i psihološki. To ćemo nastaviti i danas i sutra. Nije samo važno ono što se dešava na terenu, nego i razgovori. Dosta smo radili i individualno, kroz razgovore. Naravno da imamo svoje planove i ciljeve, to niko i ne sakriva i pokušaćemo dobiti ovu utakmicu, sasvim jednostavno".

Barbarez nije želio posebno apostrofirati nikoga iz rumunske selekcije kao posebnu prijetnju, već ih posmatra kao tim.

"Uvijek gledam kroz cijeli tim. Naravno da vodimo računa pojedinačno o igračima Rumunije. Imaju od mene veliki respekt što se tiče ekipe i kako su odigrali posljednje Evropsko prvenstvo. To je bilo zaista na velikom nivou i zbog toga mi je još draže bilo što smo pobijedili u prvoj utakmici. Svaka riječ o selektoru (Mirčea Lučesku, prim.aut) je suvišna, čovjek koji je dosta toga osvojio i sve doživio. Neke stvari da vidite od njega dovoljno je. Takmičiti se protiv njegovih ekipa je velika čast, tako je bilo i tako će biti i dalje. Jedan od planova je da se i lopta pokuša držati duže".

Prema njegovim riječima, trenutno najviše razmišlja o kvalitetu svog tima, ali i protivnika, kao i o planu same utakmice.

"Sada prije možemo da razmišljamo o našim i njihovim kvalitetima, šta nama više paše, kakva je situacija na tabeli, kako bi trebali početi, kako reagovati u drugom poluvremenu. To je neki plan prije utakmice, a da li će do njega doći je druga priča. Želja svakog selektora ili trenera, ako mu stil igre odgovara, je da imaš posjed, imaš loptu. Uvijek je zlatna ona kada imaš loptu, ne možeš primiti gol. Dio plana je da pokušamo uzeti loptu, jer tako se možemo i odmarati u nekim dijelovima. Plan je tu, vidjećemo kako će se odvijati. Igramo kući, pred našim navijačima, i sa našim navijačima ćemo imati 12 igrača i pokušaćemo tu utakmicu da dobijemo".

Prokomentarisao je poziv Emiru Kariću, kao i povratak Amira Hadžiahmetovića u bh. selekciju.

"Prvo bih volio da čujem kakvo je to moje mišljenje o spremnosti Karića. Ti si rekao da sam ja rekao da je spremniji nego što sam ja mislio. Kako ću odgovoriti na to pitanje? Moramo postavljati pitanja na koje mogu odgovoriti. Vi stalno utičete na moje mišljenje. Ja sam rekao da on nije pozivan jer nije spreman, sada je u top formi, igra dobro. To je super da imamo širinu i da možemo zvati momka koji je zaslužio da bude sa nama. Pravo svakog igrača je da misli da treba da bude ovdje. Kada ja čujem da je on razočaran ili ljut, to je super, jer on to živi, to osjeća. Bez emocija ne bismo bili ovdje. Ja imam pozitivno mišljenje o njemu, on se uklopio od prvog dana, na veliko iznenađenje brzo, možda što poznaje dosta igrača. On će nam puno značiti, igrač njegovog iskustva, razumijevanja igre. Donijeće nam dobre stvari. Amir je sa nama prvi put. On je stari, ali dosta igrača ne zna, isto kao da je došao u novi tim. Kada dobijete poziv u reprezentaciju, vi dolazite sa osmijehom, zaboravljate sve što je bilo. Svi to kažu. Tako je bilo, tako će biti sa svakim igračem", zaključio je Barbarez.

Meč između BiH i Rumunije igra se u subotu od 20.45 na "Bilinom polju", a tri dana kasnije "zmajevi" gostuju u Austriji u posljednjem kolu kvalifikacija za Mundijal.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)