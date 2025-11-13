Šarić i Hadžiahmetović: "Zmajevi" spremni za Rumuniju, novi igrači donose svježinu

Na Ilidži su u četvrtak održane medijske aktivnosti A reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči predstojećih utakmica protiv Rumunije u subotu i Austrije tri dana kasnije.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Novinarima su se obratili vezista Dario Šarić i defanzivac Amir Hadžiahmetović, koji su istakli dobru atmosferu u timu i fokus na prvu utakmicu protiv Rumunije.

Hadžiahmetović je naglasio promjene u sastavu.

"Za razliku od prije, tu je sad dosta novih igrača. Većinu ih i ja tek upoznajem, ali sve su to dobri momci. Protiv Rumunije nas očekuje teška utakmica, znamo to i iz prijašnjih susreta s njima. Možda smo mi blagi favoriti jer igramo na domaćem terenu. Dajem sve od sebe na treninzima i spreman sam da pružim maksimum na terenu", rekao je fudbaler engleskog Hala, a prenio sajt FS BiH.

Fokus je na meču protiv Rumunije, dodao je Šarić.

"Dobro radimo na pripremama, svjesni koliko nam znače ove dvije utakmice koje su pred nama. Mi smo sad fokusirani na prvi meč sa Rumunijom. Znamo da su oni dobra ekipa, imaju kvalitetne igrače, ali ne trebamo nikoga da se bojimo. Vjerujem da možemo napraviti uspjeh", dodao je igrač Palerma na pozajmici u turskom Antalijasporu.

Izabranici Sergeja Barbareza nastavljaju pripreme na Ilidži, a utakmica protiv Rumunije igra se u subotu u Zenici (20.45).

(MONDO)