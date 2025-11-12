Kapiten Rumunije poručio "zmajevima": Dolazimo po pobjedu u BiH

Kapiten Rumunije Janis Hadži najavio je utakmicu protiv Bosne i Hercegovine u Zenici 15. novembra u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine u Meksiku, SAD i Kanadi.

Sin legendarnog fudbalera Georga Hadžija je u u razgovoru za Jutjub kanal Fudbalskog saveza Rumunije najavio je da njegov tim dolazi u BiH po pobjedu.

"Ako imamo bilo kakvu šansu, onda idemo 100% na pobjedu. Vidjećemo kako će završiti. Mislim da se možemo kvalifikovati na Svjetsko prvenstvo. Moramo pobijediti u utakmicu protiv BiH. Oni su u prvom kolu došli kod nas i pobijedili, sada mi idemo kod njih i želimo trijumf", izjavio je Hadži, a prenio "Dnevni avaz".

Fudbaler turskog Alanjaspora dodao je da mu ne smeta pritisak.

"Dobro je što imamo pritisak. Morate ga tražiti jer vas pritisak čini boljim. Ja sam odrastao sa pritiskom, a da to nisam htio. Osjećam da sam svake godine zreliji. Pogotovo jer mi je ovo 11. seniorska sezona u karijeri", dodao je rumunski kapiten, koji će na "Bilinom polju" odigrati 50. meč u nacionalnom timu.

Susret pretposljednjeg kola kvalifikacija između BiH i Rumunije igra se u subotu u Zenici s početkom od 20.45.







