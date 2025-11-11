Selektor Rumunije pred meč protiv "zmajeva" doveo sveštenika!?

Zanimljiva vijest dolazi iz rumunskog tabora pred meč protiv Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Mundijal.

Izvor: Shuterstock

Fudbalska reprezentacija Rumunije počela je pripreme za veoma važan susret protiv Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a uoči ovog duela napravila je nesvakidašnji potez - u kamp reprezentacije stigao je pravoslavni sveštenik, koji će blagosloviti igrače.

Selekcija Rumunije u subotu gostuje na "Bilinom polju" u Zenici, gdje će odmjeriti snage protiv "zmajeva".

Kako navode rumunski mediji, selektor Mirčea Lučesku prihvatio je da u kampu reprezentacije boravi sveštenik, kojeg je poslao vlasnik FCSB-a, Điđi Bekali, koji je dobar prijatelj s rumunskim trenerom.

Hoće li duhovna podrška uticati na reprezentativce Rumunije i na koji način, ostaje da vidimo na terenu.

Inače, nakon duela protiv BiH, Rumuni će tri dana kasnije u kvalifikacijama za Mundijal igrati protiv San Marina, dok će "zmajevi" gostovati u Austriji.

Austrijanci su lideri u grupi H sa 15 bodova, druga je BiH sa 13, Rumunija je na trećem mjestu sa 10, a slijede Kipar sa osam i posljednji San Marino bez osvojenih bodova.

