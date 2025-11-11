Amar Dedić pred mečeve odluke "zmajeva": Jedva čekamo da istrčimo na teren

U okviru današnjih medijskih aktivnosti A reprezentacije Bosne i Hercegovine, na pitanja novinara odgovarali su Amar Dedić i Emir Karić, koji je i debitant u "zmajevima".

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Izabranici Sergeja Barbareza u subotu dočekuju Rumuniju, a tri dana kasnije gostuju u Austriji u ključnim utakmicama za plasman za Mundijal 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Fudbaler Benfike Amar Dedić u utorak je konstatovao da je povreda prošlost i da je spreman za predstojeće mečeve "zmajeva".

"Osjećam se veoma dobro. Bio sam malo povrijeđen dvije sedmice, ali vratio sam se i spreman sam za ove utakmice, kao i ostatak ekipe. Ove dvije utakmice su nam najbitnije, spremni smo i jedva čekamo da istrčimo na teren", rekao je Dedić i dodao da osjeća pritisak, ali samo onaj pozitivni.

"Igramo kod kuće protiv Rumunije, pred našim navijačima, takođe u Austriji će biti pred našima. Naš cilj je da se plasiramo, to trebamo imati u glavi i daćemo sve od sebe. Treniramo i dajemo maksimum kako bi bili spremni za te utakmice".

Osim Dedića, novinarima se na Ilidži se obratio i debitant Karić, koji je istakao da je ponosan što je pozvan u nacionalni tim BiH.

"Velika mi je čast biti ovdje. Odlično je sve u ova dva dana, saigrači su me odlično prihvatili. Baš sam sad bio iznenađen zbog poziva, ali ponosan sam i iskoristiću maksimalno svaku šansu na terenu. Odličnu formu koju imam u Šturmu želim da prenesem i u reprezentaciju", rekao je Karić.

Novi reprezentativac BiH istakao je da da je rano govoriti o utakmici sa Austrijom i da je ekipa fokusirana na prvi meč s Rumunima.

"Naša pažnja je na Rumuniji, a šta će biti protiv Austrije vidjećemo kasnije. Sada je bitna utakmica u Zenici protiv Rumunije. Trebamo tu osvojiti tri boda, a onda možemo razmišljati o drugim stvarima i Austriji", naglasio je igrač Šturma, dodavši da ne osjeća pritisak već se raduje debiju u dresu "zmajeva".

"Imao sam već važnih utakmica u karijeri sa klubom. Ovo je vrhunac karijere i to što sam tu mi predstavlja radost, a ne pritisak", zaključio je on.

BiH dočekuje Rumune u subotu na "Bilinom polju" s početkom u 20.45, a potom će na kraju kvalifikacija biti gost u Austriji. Taj meč igra se u utorak u Beču u istom terminu.

