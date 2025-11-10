Još jedan "zmaj" otpao: „Prije 15 minuta su mi javili“! Barbarez se oglasio i o prozivkama BH Fanatikosa!

Selektor BIH Sergej Barbarez saopštio loše vijesti pred duel kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Rumunije.

Izvor: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Reprezentacija BIH u subotu igra kvalifikacioni duel protiv Rumunije, a pred ovaj meč selektor Sergej Barbarez ima problema sa sastavom.

Štoper Rijeke Stjepan Radeljić propustiće ovo okupljanje zbog povrede, pa je umjesto njega pozvan Adrian leon Barišić, ali ni defanzivac Bazela na krjau neće nastupiti za BIH.

"Adrian Leon Barišić neće biti spreman, povrijedio se jučer igrajući za klub. Prije 15 minuta nažalost sam dobio informaciju", rekao je Barbarez.

Odsustvo Radeljića izazvalo je brojne negativne komentare s obzirom da je u nedjelju igrao za svoj klub protiv Varaždina, ali je Barbarez objasnio da je u pitanju dogovor.

"S njim sam bio u kontaktu cijelu sedmicu, nije nikako trenirao i nije bio spreman. Samo da znate proceduru, čuli smo se u petak i dogovorili da ćemo ga ovaj put zaobići. Sinoć smo se još jednom čuli, s te strane je sve ok, on treba odmor i nažalost ne možemo na njega računati", rekao je Barbarez.

Selektor BIH osvrnuo se i na prozivke na društvenim mrežama da se trebao oglasiti povodom problema sa kartama za navijače, odnosno BH Fanatikose.

"Smeta mi kada ljudi sebi daju za pravo kada govore šta sam trebao uraditi i šta nisam. O tim stvarima nije lagano govoriti jer je to emotivno za mene. Barbarez je dokazao milion puta koliko mu znači ova država, reprezentacija i ovi navijači. Pogotovo ti vjerni navijači, to se neće nikada promijeniti niti se promijenilo. Da će moja ljubav prema njima biti drugačija ako nisam na Instagramu stavio stori onda me malo znate i to su stvari koje me baš vrijeđaju da dosta ljudi uzimaju za pravo komentarisati. Sergej Barbarez voli svoju državu, reprezentaciju i navijače, posebno najvjernije navijače. Tako će biti dok ja postojim, dugo godina sam bio dio te navijačke skupine i ne moram nositi majice i stavljati stori na Instagramu da to dokažem", poručio je Barbarez.