Stjepan Radeljić odjavio „zmajeve“ zbog povrede, a večeras igrao za Rijeku

Defanzivac Rijeke Stjepan Radeljić igrao je u nedjelju uveče 80 minuta protiv Varaždina (1:0), iako je obavijestio selektora Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza da ne može doći na okupljanje „zmajeva“ zbog povrede.

Izvor: FS BiH

Pred selekcijom BiH su ključni mečevi kvalifikacija za Mundijal protiv Rumunije i Austrije, a „zmajeve“ je prije par dana „odjavio“ fudbaler Rijeke Stejepan Radeljić zbog navodne povrede.

"Defanzivac Rijeke, Stjepan Radeljić, zbog povrede propustiće predstojeće okupljanje seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine i utakmice sa Rumunijom i Austrijom. Selektor Sergej Barbarez odlučio je da aktivira dva pretpoziva te će se ’zmajevima’ priključiti Adrian Leon Barišić i Dario Šarić," navedeno je u subotu na zvaničnoj stranici FS BiH.

Međutim, večerašnji susret između Varaždina i Rijeke, koji je pripao domaćinu minimalnim rezultatom, pokazuje da povreda, očito, ne postoji, jer je Radeljić igrao od starta meča, a zamijenjen je u 80. minutu kada je umjesto njega ušao Ante Jurić.

Selektor BiH u ponedjeljak ima zvaničnu konferenciju za medije, gdje će nesumnjivo morati da odgovori i na pitanje o Radetiću, koji je dosad u bh. selekciji odigrao četiri utakmice.

(MONDO)