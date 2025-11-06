Aleksandar blistao na Eurobasketu, a nije igrao nigdje: Poslije godinu i po ima klub

Aleksandar Lazić potpisao za libanski Maristas.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleksandar Lazić konačno ima klub. Momak iz Milića, koji je prvo odveo Bosnu i Hercegovnu na Eurobasket, a potom bio dio tima koji je stigao do nokaut faze, sada je potpisao za libanski Maristas.

Miško Ražnatović je javio da je košarkaš koji je posljednju "5 na 5" utakmicu odigrao 2024. godine u dresu Spartaka iz Subotice. Od tada je igrao basket 3x3 i bio je 50. basketaš svijeta.

Upravo je kao basketaš uspio da sa pet trojki na meču protiv Hrvatske u kvalifikacijama donese pobjedu "zmajevima" 110:90 i da tako odvede svoju ekipu do Eurobasketa.

"Još jednom sam dobio potvrdu da igranje 3x3 može da pomogne u takmičenju. Lazić, kome je šut za tri bio slabija strana, je poslije tranzicije na 3x3 i povratka u reprezentaciju Bosne u posljednje tri utakmice šutirao 12/16 za tri", napisao je na Tviteru prije nekoliko mjeseci njegov agent Miško Ražnatović.

Ko je Aleksandar Lazić?

Na nedavno održanom Eurobasketu svi pamte njegovo zakucavanje preko Đozepa Puerte u meču sa Španijom, a turnir je završio sa 12,3 poena, 4,8 skokova i 1,2 asistencijom po meču.

Krilni košarkaš iz Milića počeo je karijeru u Olimpiji iz Ljubljane koja ga je redom slala na pozajmice. Zatim je došao u Beograd i igrao je za Dinamik i Megu prije povratka u Olimpiju. Nastupao je za Koper, Mornar i Budućnost. oprobao se u Dižoni i 2024. odigrao nekoliko mjeseci za Spartak. Sada se vraća na parket poslije uspješne 3x3 epizode.