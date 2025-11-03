Kapiten "zmajeva" završio reprezentativnu karijeru: "18 godina ponosa i ljubavi"

Miralem Halilović neće više igrati za reprezentaciju BiH.

Izvor: FIBA

Kapiten košarkaške reprezentacije BiH Miralem Halilović odlučio je da završi reprezentativnu karijeru.

Halilović je rođen 1991. godine u Tuzli, dres "zmajeva" nosio je od sad već davne 2007. godine, a odluku da više ne nastupa za BiH objavio je na društvenim mrežama.

"18 godina ponosa i ljubavi.

Od trenutka kada sam prvi put obukao dres voljene domovine Bosne i Hercegovine sa U16 reprezentacijom, prošlo je čak 18 godina.

To reprezentativno 'punoljetstvo' donijelo mi je najveće pobjede i najsretnije trenutke u karijeri. Postalo je dio mog identiteta i ono po čemu me ljudi prepoznaju.

Svaki put kada bih nosio dres Bosne i Hercegovine, s velikim ponosom i obavezom nastojao sam biti primjer, na terenu i van njega.

Nedavno završeno Evropsko prvenstvo trebalo je da bude tačka na ovu lijepu priču,ali me nesretna povreda spriječila da zaigram. Ipak, ostao sam uz ekipu kao kapiten i sretan sam što sam mogao pomoći i biti dio tog uspjeha.

Sljedeće veliko takmičenje je 2027. godine i smatram da je vrijeme da neki novi igrači preuzmu bitne uloge. Ova ekipa ima sve što je potrebno da napravi novi iskorak.

Najprije želim da se zahvalim mojoj porodici, najvećoj podršci kroz sve ove godine. Hvala što ste vjerovali u mene, podnosili žrtvu i davali mi vjetar u leđa.

Hvala mojim saigračima na svim zajedničkim trenutcima i atmosferi koju smo godinama gradili i čuvali. Bili smo kao jedna velika porodica što je bio naš pokretac i temelj svega.

Zahvaljujem se svim selektorima, rahmetli Sabitu Hadžiću, koji mi je uputio prvi poziv u reprezentaciju, Vedranu Bosniću koji mi je ukazao čast da nosim kapitensku traku i započeo ovu priču, te selektoru Adisu Bećiragiću, s kojim smo ostvarili najveće pobjede ove generacije.

Veliko hvala i svim članovima stručnog štaba i medicinskog tima koji su tu od mog prvog dana: Elvir Bijedić, Azur Sakić, Amer Salihagić, Medin Duškaj, Hajrudin Prolić i dr. Hasan Tanović.

Posebno hvala BH Fanaticosima na njihovoj bezrezervnoj podršci svih ovih godina,kao i svim ostalim navijačima koji su nas bodrili ovih godina.

Dva Evropska prvenstva kao kapiten, pobjede protiv Francuske, Slovenije, Grčke i Hrvatske sigurno su najljepše uspomene i stvari koje će se pamtiti.

Ipak, ono najvaznije, dešavalo se daleko od reflektora i punih dvorana.

Životna prijateljstva i neraskidive veze koje su se stvarale na tom putu najveće su bogatsvo koje mi je reprezentacija donijela.

Zauvijek uz vas,

Kapiten Miralem Halilović."

