Košarkaši savez BiH objavio koliko je novca uplatio Adisu Bećiragiću i "zmajevima" za Eurobasket

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine u utorak se oglasio saopštenjem koje prenosimo u cijelosti.

Upravni odbor Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine usvojio je ostavku Adis Bećiragića na mjesto selektora seniorske reprezentacije.

S obzirom da kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo počinju već narednog mjeseca, rukovodstvo KSBiH već je započelo intenzivne razgovore s potencijalnim kandidatima za poziciju šefa stručnog štaba nacionalnog tima.

U narednim danima očekujemo da proces izbora novog selektora bude okončan, nakon čega ćemo obavijestiti javnost o stručnjaku koji će u predstojećem periodu voditi naše "zmajeve".

Također, s obzirom na špekulacije koje su objavljene u domaćim medijima, saopštavamo da Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) dosad nije isplatila, ali ni najavila isplatu bilo kakve nagrade KSBiH za osvajanje 13. mjesta na proteklom Eurobasketu. Ukoliko se to dogodi, iznos isplaćen od strane FIBA, a po odluci Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH, bit će uplaćen na račune naših reprezentativaca i stručnog štaba reprezentacije.

Savez je ispunio sve svoje obaveze prema članovima reprezentacije. Ovom prilikom objavljujemo i pojedinačne iznose isplaćene igračima i stručnom štabu, od puta u Kinu i početka priprema za Eurobasket 2025 do samog učešća i završetka nastupa na Evropskom prvenstvu.

Evo podataka o isplatama novca

Adis BEĆIRAGIĆ | 3250 | 7823.32 | 489.57+1958.30 | 35.521.05 KM

Alien ABAZ | 3250 | 5000 | - | 8.250.00 KM

Goran PIRIĆ | 3250 | 5000 | - | 8.250.00 KM

Žoran PETKOVIĆ | 3250 | 5000 | - | 8.250.00 KM

Azur ŠAKIĆ | 3250 | 5000 | - | 8.250.00 KM

Medin DUŠKIĆ | 3250 | - | - | 3.250.00 KM

Elvir BJEĐIĆ | 3250 | 5000 | - | 8.250.00 KM

Amer SALIHAGIĆ | 3250 | 5000 | - | 8.250.00 KM

Hasan TANOVIĆ | 3250 | 650 | - | 3.900.00 KM

Harudin PROLIĆ | 3250 | 650 | - | 3.900.00 KM

Halem HALILOVIĆ | 3250 | 1000+1500 | - | 7.150.00 KM

Adin VRABAĆ | 3250 | 1000+1500 | 1400 | 7.150.00 KM

Amer GEGIĆ | 3250 | 1000+1500 | - | 5.750.00 KM

Edin ATIĆ | 3250 | 1000+1500 | - | 5.750.00 KM

Sani ČAMARA | 3250 | 1000+1100 | - | 5.750.00 KM

Jusuf NURKIĆ | 3250 | 1000+1100 | - | 5.750.00 KM

Aleksandar LAZIĆ | 3250 | 1000+1100 | 1400 | 6.850.00 KM

Adil PENAVA | 3250 | 1000+1500 | - | 5.750.00 KM

Adnan ARSLANAGIĆ | 3250 | 1000+1100 | - | 5.450.00 KM

Ksavier KASTANEDA | 3250 | 1000 | - | 4.250.00 KM

Amar ALIBEGOVIĆ | 3250 | 1000+1100 | 1400 | 6.850.00 KM

Kenan KAMENJAŠ | 3250 | 1000+1100 | 1400 | 6.850.00 KM

Ismet SEJIĆ | 3250 | 1000 | - | 4.250.00 KM

Fahrudin MANGAFIĆ | 3250 | - | - | 3.250.00 KM

Tarik HRELIJA | 3250 | 1000, 1500 | - | 5.750.00 KM

Alden PUJANČIĆ | 3250 | - | - | 3.250.00 KM

Ukupno: 172.271.05 KM

