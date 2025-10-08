Oni su kandidati za selektora "zmajeva" umjesto Adisa Bećiragića

Zasad su poznata dvojica potencijalnih nasljednika selektora košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Nakon veoma uspješnog nastupa na Eurobasketu (BiH prošla grupnu fazu i stigla do osmine finala, gdje je izgubila od Poljske), doskorašnji selektor "zmajeva" Adis Bećiragić je podnio ostavku, kako je naveo, iz zdrastvenih razloga.

Košarkaški savez BiH još nije odlučio o njegovom nasljedniku na klupi bh. tima, ali se u medijima pominju dvojica kandidata za taj posao.

Prvi je Emir Mutapčić, a drugi Dragan Bajić.

Mutapčić je s Bosnom 1979. godine postao šampion Evrope, a kao kapiten "zmajeva" predvodio je reprezentaciju BiH do osmog mjesta na Eurobasketu 1993. godine.

Bio je pomoćnik Sabita Hadžića u bh. selekciji, dok je kao klupski trener pet sezona vodio berlinsku Albu i osvojio tri titule i dva Kupa Njemačke.

Takođe je neko vrijeme radio u minhenskom Bajernu, a bio je i u stručnom štabu njemačkog tima, prenio je "Faktor".

Drugi kandidat je Dragan Bajić, nekadašnji trofejni strateg Igokee m:tel, koji je dva puta bio najbolji trener u ABA ligi, a trenutno je sportski direktor ekipe Beča, prenio je portal "Košarka24.ba".

Sa "igosima" je četiri puta bio prvak BiH, uz šest osvojenih trofeja u Kupu BiH, a sjedio je na klupi bugarskog Černog Mora s kojim je osvojio Kup Bugarske, radio je još u nikšićkoj Sutjesci i bio selektor Sjeverne Makedonije.

Vremena nema mnogo kad je u pitanju imenovanje novog selektora BiH s obzirom da već u novembru startuju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2007. godine u Kataru.

"Zmajevi" će put do Mundobasketa tražiti preko selekcija Srbije, Turske i Švajcarske.

