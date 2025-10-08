logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oni su kandidati za selektora "zmajeva" umjesto Adisa Bećiragića

Oni su kandidati za selektora "zmajeva" umjesto Adisa Bećiragića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Zasad su poznata dvojica potencijalnih nasljednika selektora košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Ko su kandidati za selektora BiH u košarci Izvor: MN PRESS

Nakon veoma uspješnog nastupa na Eurobasketu (BiH prošla grupnu fazu i stigla do osmine finala, gdje je izgubila od Poljske), doskorašnji selektor "zmajeva" Adis Bećiragić je podnio ostavku, kako je naveo, iz zdrastvenih razloga.

Košarkaški savez BiH još nije odlučio o njegovom nasljedniku na klupi bh. tima, ali se u medijima pominju dvojica kandidata za taj posao.

Prvi je Emir Mutapčić, a drugi Dragan Bajić.

Mutapčić je s Bosnom 1979. godine postao šampion Evrope, a kao kapiten "zmajeva" predvodio je reprezentaciju BiH do osmog mjesta na Eurobasketu 1993. godine.

Bio je pomoćnik Sabita Hadžića u bh. selekciji, dok je kao klupski trener pet sezona vodio berlinsku Albu i osvojio tri titule i dva Kupa Njemačke.

Takođe je neko vrijeme radio u minhenskom Bajernu, a bio je i u stručnom štabu njemačkog tima, prenio je "Faktor".

Drugi kandidat je Dragan Bajić, nekadašnji trofejni strateg Igokee m:tel, koji je dva puta bio najbolji trener u ABA ligi, a trenutno je sportski direktor ekipe Beča, prenio je portal "Košarka24.ba".

Sa "igosima" je četiri puta bio prvak BiH, uz šest osvojenih trofeja u Kupu BiH, a sjedio je na klupi bugarskog Černog Mora s kojim je osvojio Kup Bugarske, radio je još u nikšićkoj Sutjesci i bio selektor Sjeverne Makedonije.

Vremena nema mnogo kad je u pitanju imenovanje novog selektora BiH s obzirom da već u novembru startuju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2007. godine u Kataru.

"Zmajevi" će put do Mundobasketa tražiti preko selekcija Srbije, Turske i Švajcarske.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Dragan Bajić Emir Mutapčić zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC