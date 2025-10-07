logo
Adis Bećiragić napustio klupu "zmajeva": Nakon istorijskog Eurobasketa otišao iz reprezentacije BiH

Autor Haris Krhalić
0

Selektor košarkaške reprezentacije BiH Adis Bećiragić podnio je ostavku nakon istorijskog rezultata na Eurobasketu.

Adis Bećiragić podnio ostavku Izvor: fiba.basketball

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je bez selektora nakon što je Adis Bećiragić podnio ostavku na tu funkciju, saopšteno je iz KS BiH.

Bećiragić je reprezentaciju preuzeo u ljeto 2022. godine, naslijedivši Vedrana Bosnića, i od tada je vodio nacionalni tim kroz dva izdanja Eurobasketa. Tokom posljednjeg nastupa, BiH je ostvarila istorijski uspjeh — plasman u osminu finala, gdje je poražena od selekcije Poljske.

"Zmajevi" su turnir završili na 13. mjestu, što je drugi najbolji rezultat u istoriji bh. košarke na evropskim prvenstvima.

