"Zakopaš majku, pa za 20 sati na teren": Adis Bećiragić isprozivao "miševe i bijednike" poslije Eurobasketa

"Zakopaš majku, pa za 20 sati na teren": Adis Bećiragić isprozivao "miševe i bijednike" poslije Eurobasketa

Autor Dragan Šutvić

Autor Dragan Šutvić
0

Selektor Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić je bio vrlo emotivan poslije povratka sa Eurobasketa.

Adis Bećiragić proziva igrače koji nisu htjeli na Eurobasket miševi i bijednici Izvor: youtube/Hayat Media BIH/printscreen

Selektor Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić vratio se kući i prvi put je govorio javno poslije Eurobasketa. Na takmičenju koje je BIH počela na Kipru, a završila u Letoniji Bećiragić je napravio veliki uspjeh i prošao grupnu fazu, a onda je eliminisan u četvrfinalu od Poljske.

Sada je istakao da nije siguran da li će ostati na klupi tima, a gostujući u emisiji "Hajat TV-a" javno je prozvao igrače koji su odbili nacionalni tim. A bilo ih je itekako, od 24 košarkaša sa šireg spiska, samo se 12 pojavilo na pripremama.

"'Naljutio sam se na trenera, neću da igram.' Kakav si ti miš. Kakav si ti bijednik. Kakav si ti patriota. Naljutim se na trenera, ostavim svoju raju, neću da igram. To su bijednici i klošari.Ovo sve to govorim zato što sam sve to prošao. Imam pravo da kažem. Mogao sam se sto puta naljutiti, mogao sam se sto puta prodati za pare", rekao je Adis Bećiragić. 

"Kad zakopaš svoju majku..."

Govorio je pred Eurobasket kako je uradio sve da dovede Emira Sulejamanovića, Nihada Đedovića i brojne druge košarkaše u nacionalni tim, ali mu nije uspjelo. Na kraju su mu se povruhedili Ksavijer Kastaneda i Džanan Musa, a FIBA nije dozvolila da Luka Garza nastupi kao domaći igrač. 

"Bosanac patriota se pokaže kad svi tvoji pobjegnu, ti ostaneš. Kad svi pobjegnu od puške, ti uzmeš pušku. Kad ti kaže država ideš da igraš, odeš da igraš. Ne pitaš je li hotel s pet zvjezdica ili je gvozdeni krevet. Kad ti ponude lovu da ostaviš državu, ti kažeš ne, ja ću svoju državu, a ne lovu.

Kad zakopaš svoju majku koja ti je najvažnija osoba na svijetu i za 20 sati izađeš na teren na Evropskom prvenstvu i ne pokažeš nimalo težine koju nosiš u svom srcu, nego vodiš svoju reprezentaciju. Zato svi ovi klošari, papci, bijednici, primitivci, koji nikad nisu bili ni dva posto u poziciji u kojoj sam ja, mogao bih im reći da sam pravo rahat", zaključio je Adis Bećiragić.

Adis Bećiragić košarka zmajevi BiH treneri

