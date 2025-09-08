logo
Da li Bećiragić ostaje na klupi "zmajeva"?

Autor Haris Krhalić
Selektor košarkaške reprezentacije BiH Adis Bećiragić govorio je o svojoj budućnosti na klupi "zmajeva".

Adis Bećiragić o ostanku na klupi "zmajeva" Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se danas u Sarajevo nakon završetka svog nastupa na Eurobasketu.

Na aerodromu ih je dočekalo nekoliko stotina navijača, koji su došli pozdraviti „zmajeve“.

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić po povratku u Sarajevo se osvrnuo na nastup na Eurobasketu, ali i na svoju budućnost na klupi "zmajeva".

„Zadovoljan sam onim što smo pokazali. Zaustavila nas je Poljska, i to na iskustvo i povredu Džona Robersona. Falio nam je samo jedan ili dva šuta da napravimo iskorak i izborimo plasman među osam najboljih. Sretan sam zbog zalaganja koje su momci pokazali i načinom na koji smo igrali“, poručio je Bećiragić, a prenosi Sport1.

Njegov ostanak na klupi reprezentacije BiH nije siguran.

"Ništa ne može biti sigrno. Moram riješiti određene probleme u klubu, jer od toga živim. Također, postoje i porodične stvari. Ako se to riješi, ostaću. Ako ne, neću", naglasio je Bećiragić.

Tagovi

košarka zmajevi Adis Bećiragić Eurobasket 2025

