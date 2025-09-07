"Zmajevi" se ponovo okupljaju u novembru: BiH protiv Turske i Srbije na početku puta ka Mundobasketu!

Bh. reprezentacija naredne takmičarske utakmice igraće u novembru.

Košarkaška reprezentacija BiH eliminisana je sa Eurobasketa u osmini finala.

Izabranici Adisa Bećiragića poraženi su u duelu sa Poljskom (80:72), koja će se u utorak protiv Turske boriti za mjesto među četiri najbolje ekipe na Starom kontinentu.

"Zmajevima" za utjehu ostaje činjenica da su prvi put nakon 1993. godine i prvenstva Evrope u Njemačkoj uspjeli da "pregrme" grupnu fazu i nađu se u eliminacionim rundama.

A kad je naredno okupljanje bh. reprezentativaca? U novembru, kada počinju kvalifikacije za Mundobasket 2027!

Nikad se do sada reprezentacija BiH nije domogla plasmana na planetarno košarkaško prvenstvo, a i ovog puta je čeka izuzetno težak put prema takmičenju u Kataru.

Bh. tim smješten je u kvalifikacionu grupu C zajedno sa Srbijom, Turskom i Švajcarskom.

Takmičenje će se odvijati u šest kola, od novembra ove do jula sljedeće godine, nakon čega će timovi koji zauzmu prvo, drugo i treće mjesto formirati novu kvalifikacionu grupu sa tri najbolja tima iz grupe D, u kojoj se, voljom žrijeba, nalaze Velika Britanija, Italija, Litvanija i Island.

Iz ove novoformirane grupe, u kojoj će takmičenje početi u avgustu sljedeće godine, samo tri najbolja tima stiču pravo nastupa na Svjetskom prvenstvu.

BiH će za početak 27. novembra gostovati Turskoj, a zatim tri dana kasnije dočekuje Srbiju.

Potom igrače Adisa Bećiragića očeuje dvomeč sa Švajcarskom (27. februara na domaćem i 2. marta na gostujućem terenu), dok će 2. jula dočekati Tursku, a tri dana nakon toga biti gost Srbije.

Važno je, svakako, napomenuti da u novembarskom ciklusu kvalifikacija selektor BiH neće moći da računa na igrače iz Evrolige i NBA lige.

