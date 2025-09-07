"Šta vam znači opajdari je?": Roberson šepao poslije poraza BIH, pa tražio pomoć sa prevodom

Džon Roberson je poslije ispadanja Bosne sa Eurobasketa pitao novinare i šta znači jedna riječ koju stalno vidi na društvenim mrežama. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Bosna i Hercegovina završila je takmičenje na Eurobasketu u osmini finala. Poslije neizvjesne završnice izgubila je od Poljske (80:72) i moraće da "pakuje kofere". Ko zna kako bi se meč završio da se nije povrijedio Džon Roberson, jedan od najboljih igrača u timu uz Jusufa Nurkića. Nije mogao da završi meč i to je bilo možda i ključno.

"Istegao sam zadnju ložu, moraću na preglede, osjećam bolove. Bio je ovo dobar turnir za nas, očekivali smo da ćemo dobiti ovaj meč, vjerovali smo, borili se, česittam ekipi i protivnicima, igrali su sjajno", počeo je Roberson koji je hramljući došao do miks zone.

On je vraćen u tim naknadno. Prvo je tu bio Ksavijer Kastanjeda, pa je zbog povrede ispao iz tima i onda je selektor Adis Bećiragić vratio Džona.

"Razmišljao sam samo da uradim sve da pomognem timu, da im vratim. Dočekali su me raširenih ruku, pomogli su mi da vratim samopouzdanje pošto sam slabije igrao na početku turnira, posebno sa šutom. Tražili su da šutiram više, kasno sam došao na pirpreme. Poseban je osjećaj predstavljati ovu zemlju i učestvovati na Eurobasketu."

"Šta vam znači riječ opajdari je?"

Prethodnih dana je na Balkanu postala viralna izjava selektora Bećiragića "opajdari je". Davao je savjet svom igraču tokom meča, tražio je od njega da odmah šutira, a to je riječ koju momak rođen u Kanzasu ne zna.

"Vidim na društvenim mrežama reč 'Opajdari je', vidim tu riječ, naučio sam tu riječ, rekao bih da ma dosta značenja", nasmijao se Roberson.

Uslijedilo je objašnjenje i prevod, da bi to na engleskom moglo da se kaže "samo šutiraj", i to mu se dopalo.

"Aha, okej."

"Čuo sam se sa njim čim je izbacio Srbiju"

Roberson odlično poznaje selektora Finske Lasija Tuovija kokji je sa ekipom napravio senzaciju izbacivanjem Srbije sa Eurobasketa.

"Čovječe, to je nevjerovatno, poslao sam mu poruku, razgovarali smo. Cijeli tim igra veoma dobro, nadam se da će daleko da doguraju. On je trener koji je dobar za igrače, taktičan je, može da te 'zapali', jedan od najboljih kog sam ikada imao. Mogu da doguraju daleko."

Upitan je i da li ga je iznenadio poraz "orlova" u Rigi.

"Svi smo bili malo iznenađeni zbog tima kakav Srbija ima. Svi su bili iznenađeni", zaključio je Roberson.