"Poštujem ga, ali to nije izgovor": Lojd se uhvatio za glavu kad je čuo pitanje o Atamanu i kukanju

Autor Nemanja Stanojčić
Džordan Lojd dobio je pitanje o Erginu Atamanu i o tome što se žali na termine utakmica na Evropskom prvenstvu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Džordan Lojd o Erginu Atamanu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Poljska je u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. U neizvjesnoj završnici srušila je Bosnu i Hercegovinu i poslije preokreta je prošla dalje. Sada čeka Tursku koja je dan ranije savladala Švedsku.

Najveće zasluge za to ima naturalizovani američki košarkaš Džordan Lojd koji je meč završio sa 28 poena. Bio je nezaustavljiv, a dao je ključne poene u samoj završnici.

"Ostali smo na svom kursu. Bilo je malo nervoze na početku, nije nam išlo, ali se meč ne rješava u prvoj četvrtini. Na svakom tajm-autu ponavljao sam saigračima da moramo da ostanemo mirni i na kraju smo uspjeli", rekao je Lojd.

"Ataman? Ima pravo da komentariše"

Pogledajte

01:00
Džordan Lojd izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Meč Poljske i Bosne počeo je u 12 sati po lokalnom, odnosno 11 po srednjeevropskom vremenu. Ergin Ataman žalio se na to javno i kukao. Turska je protiv Švedske igrala u istom terminu. Kada je čuo to pitanje, bivši igrač Zvezde se uhvatio za glavu i nasmijao se.

"Treneri mogu da komentarišu takve stvari. Imam puno poštovanje prema njemu. Neću ništa da kažem o terminu, jer oba tim izlaze na teren u isto vrijeme. Nije to izgovor. Treniram cijeli život u 9, 10, 11 i slično. Nije to važno. Ne razmišljaš o takvim stvarima, da ne utiče na tebe, moraš da budeš mentalno spreman 100 odsto. Termin je termin i to je to", zaključio je Lojd.

