Nurkić poslije eliminacije od Poljske: Mislim da nam niko nema šta da zamjeri!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
"Učinili smo veći dio Bosne i Hercegovine ponosnim", rekao je Jusuf Nurkić nakon oproštaja „zmajeva“ od Evropskog prvenstva.

Jusuf Nurkić izjava poslije poraza BIH od Poljske na Eurobasketu Izvor: fiba.basketball

Reprezentacija BIH bez Džanana Muse koji nije ni došao na Eurobasket uspjela je da napravi veliki uspjeh i plasira se u osminu finala gdje je na kraju ipak zaustavljena.

Bivši igrači Crvene zvezde i Partizana Džordan Lojd i Mateuš Ponitka predvodili su Poljsku do pobjede 80:72 kojom je okončan nastup "zmajeva" na Evropskom prvenstvu.

Jusuf Nurkić sa 20 poena bio je najefikasniji u selekciji BIH, uz Džona Robersona koji je prije povrede zadnje lože na šest minuta do kraja postigao 19 poena.

"Mislim da se svi slažu da smo zaslužili pobjedu. Vodili smo veći dio utakmice, pogađali šuteve, igrali dobru odbranu. Jednostavno kada izgubite igrača koji je zabio 19 poena, mislim da mu je pukla loža, onda jednostavno rotacija se smanji, a nemate šutera koji je u tim trenucima bio dobar", rekao je Nurkić poslije utakmice i dodao:

"Svaka čast njima koji su sve vrijeme lovili taj rezultat, nadali se da će pogoditi nakon naših greešaka. Mislim da smo pobijedili da ne bi bilo nezasluženo . Ne mogu se ljutiti ni na koga. Momci su dali sve od sebe. Mislim da ni nama nema ko šta da zamjeri nakon svega ovoga".

Lojd i Ponitka imali su zajedno 17 slobodnih bacanja, ali nije Nurkić htio da mnogo komentariše suđenje.

"Znali smo da će biti slično kao u Poljskoj, ali ne mogu da komentarišem to. Kad pogledate koliko sam dao pod košem, a nisam dobio faula, ali ne mogu o tome. Šta je tu je".

Nurkić je na kraju zadovoljan izdanjem „zmajeva“ na Eurobasketu.

"Uvijek nekako izvučemo maksimum. I da smo izašli iz ovoga kao pobjednici bilo bi to više od maksimuma. Hvala svim mojim saigračima što su odvojili vrijeme, kao i ja. Učinili smo veći dio Bosne i hercegovine ponosnim. Nadam se da će i momci koji budu dolazili prihvatiti da igramo kao kolektiv, samo tako možemo dalje", poručio je Nurkić.

Eurobasket 2025 košarka zmajevi Jusuf Nurkić

