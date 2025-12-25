Potvrđeni novi odlasci iz Radnika: Bijeljinu napustili Miroslav Maričić i Konstantin Češmedžijev

Radnik je ostao bez još dvojice igrača.

Poslije kapitena Damjana Krajišnika, još su dva igrača Radnika napustila klub u zimskoj pauzi.

Klupsku opremu tako su, prema najavama, razdužili i ofanzivni vezista Miroslav Maričić (1998.) i štoper Konstantin Češmedžijev (1996.).

Maričić je 18 mjeseci nosio dres kluba iz Semberije, a ove sezone na 11 ligaških utakmica nije uspio da postigne pogodak. Sa druge strane, u prethodnoj takmičarskoj godini je na 28 mečeva u tome uspio tri puta.

Češmedžijev, nekadašnji mladi reprezentativac Sjeverne Makedonije, član Radnika je postao proteklog ljeta. Nije, međutim, ostavio značajniji trag, upisavši tek 6 ligaških nastupa. Ranije tokom karijere bio i igrač Veleža, upisavši 16 mečeva u dresu "rođenih".

Radnik je, podsjetimo, jesenji dio sezone u Premijer ligi BiH završio na sedmom mjestu sa 21 bodom (5-6-8), šest više od Rudar Prijedora i Posušja koji se nalaze u zoni ispadanja.

