logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potvrđeni novi odlasci iz Radnika: Bijeljinu napustili Miroslav Maričić i Konstantin Češmedžijev

Potvrđeni novi odlasci iz Radnika: Bijeljinu napustili Miroslav Maričić i Konstantin Češmedžijev

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Radnik je ostao bez još dvojice igrača.

Miroslav Maričić i Konstantin Češmedžijev otišli iz Radnika Izvor: FK Radnik Bijeljina

Poslije kapitena Damjana Krajišnika, još su dva igrača Radnika napustila klub u zimskoj pauzi.

Klupsku opremu tako su, prema najavama, razdužili i ofanzivni vezista Miroslav Maričić (1998.) i štoper Konstantin Češmedžijev (1996.).

Maričić je 18 mjeseci nosio dres kluba iz Semberije, a ove sezone na 11 ligaških utakmica nije uspio da postigne pogodak. Sa druge strane, u prethodnoj takmičarskoj godini je na 28 mečeva u tome uspio tri puta.

Češmedžijev, nekadašnji mladi reprezentativac Sjeverne Makedonije, član Radnika je postao proteklog ljeta. Nije, međutim, ostavio značajniji trag, upisavši tek 6 ligaških nastupa. Ranije tokom karijere bio i igrač Veleža, upisavši 16 mečeva u dresu "rođenih".

Radnik je, podsjetimo, jesenji dio sezone u Premijer ligi BiH završio na sedmom mjestu sa 21 bodom (5-6-8), šest više od Rudar Prijedora i Posušja koji se nalaze u zoni ispadanja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Radnik Bijeljina fudbal Premijer liga BiH transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC