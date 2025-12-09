logo
ANTOOOONIIIIIII... Radnik na duhovit način podsjetio na gol Nigerijca!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Objava kluba iz Bijeljine obradovaće navijače Radnika i nasmijati mnoge.

Radnik Bijeljina gol Antonija objava na Fejsbuku Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Fudbaleri Radnika u ponedjeljak su stigli do tri velika boda na gostovanju u Širokom Brijegu savladavši domaćina sa 3:1.

Iznenađenje na Pecari moglo se naslutiti već poslije prvog poluvremena nakon kojeg je Radnik vodio 2:0 golovima Bartula Markovine i Danila Teodorovića.

Nadu domaćih podgrijalo je isključenje Đorđa Pantelića, a onda i pogodak Marka Matića za 2:1 tri minute prije kraja meča. Međutim, umjesto preokreta – novi gol u mreži Širokobriježana.

Poslije brzog kontranapada u sudijskoj nadoknadi sve dileme riješio je Antoni Idžoma, nigerijski fudbaler koji je ušao u igru u 82. minutu.

Bijeljinski klub zasluženo slavi pobjedu, a u utorak je podsjetio na detalj iz samog finiša utakmice duhovitim videom na fejsbuku. Pogledajte!

Tagovi

FK Radnik Bijeljina Premijer liga BiH fudbal

