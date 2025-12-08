Podvig Radnika na "Pecari": Bijeljinci šokirali Široki Brijeg i odnijeli bodove u Bijeljinu

Semberci pružili sjajnu partiju u prvom poluvremenu, zatim pola sata igrali sa igračem manje, ali na kraju uspjeli da slave na izuzetno teškom gostovanju.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Veliko iznenađenje napravili su fudbaleri Radnika, koji su na "Pecari" savladali Široki Brijeg rezultatom 3:1 (2:1). Semberci su odlično otvorili meč 18. Kola Premijer lige, imali dva gola prednosti nakon uvodnih 45 minuta, zatim su ostali sa igračem manje, ali su izdržali i trijumfalno se vraćaju iz Hercegovine.

Njihova akcija iz auta na početku prvog poluvremena i katastrofalna greška domaćeg defanzivca donijeli su im dva pogotka i veliku prednost nakon prvih 45 minuta igre.

Ubacivanje iz auta za pogodak bilo je i prvo uzbuđenje na "Pecari". Ćosić je dobro ubacio loptu u šesnaesterac, Đurić je glavom proslijedio za Markovinu koji skače pored prilično statične odbrane domaćih i pogađa za vođstvo 1:0.

Dalo je to dodatno samopozdanje ekipi iz Bijeljine koja je nastavila sa pokušajima da ugrozi Josipovića, međutim uglavnom su to bili pokušaji iz daljine. Jedan od njih imao je Teodorović kada je šutirao sa nekih 25 metara.

Najbolja šansa za Široki bilo je ubacivanje iz kornera koje Trako boksuje, a nešto kasnije Senić je zaprijetio snažnim udarcem iz slobodnog udarca, ali išlo je to direktno u ruke Trake.

Imao je Radnik u finišu prvog poluvremena i dobar kontranapad koji je Črnko završio udarcem glaovm iz treka, međutim, otišlo je to preko gola.

Mogao je Široki Brijeg na odmor sa duplo manjim zaostatkom, ali je veliku grešku u sudijskoj nadoknadi napravio Ivan Pranjić. Kapiten Širokobriježana oklijevao je u zadnjoj liniji sa loptom, Črnko ju je oteo klizećim startom, a onda ga Josipović obara u šesnaestercu zakačivši ga koljenom. Sudija Ernis Džemidžić u prvi mah nije ništa dosudio, ali je nakon intervencije iz VAR sobe pokazao na bijelu tačku.

Siguran realizator penala za prednost 2:0 bio je Teodorović.

U nastavku je očekivano viđen pritisak domaćina, a stvar za Bijeljince otežao je Đorđe Pantelić koji je u 60. minutu dobio crveni karton. Nastavio je Radnik sa hrabrom igrom i sa igračem manje, a Širokobriježani su tek u samom finišu stigli do gola.

Na 1:2 smanjio je Marko Matić i činilo se da ćemo gledati uzbudljivu završnicu i totalnu ofanzivu Širokog Brijega. Bijeljinci ne samo da su izdržali pritisak, nego su stigli i do trećeg gola. Tačku na sjajnu predstavu gostiju stavio je Feliks Agjemang u 94. minutu.

Radnik će, nakon izuzetno važnog trijumfa u borbi za opstanak, u posljednjem kolu prvog dijela sezone sa mnogo manje pritiska gostovati na "Grbavici" kod Željezničara.

ŠIROKI BRIJEG: Josipovć, Pranjić, Senić, Bajkuša, Ćalušić, Černijak, Bašić, Marsinjo, Jelavić, Perko, Sesar

Josipovć, Pranjić, Senić, Bajkuša, Ćalušić, Černijak, Bašić, Marsinjo, Jelavić, Perko, Sesar RADNIK: Trako, Markovina, Feliks, Črnko, Pantelić, Marković, Đurić, Ćosić, Teodorović, Hogić, Gorzi.



