Tri teške utakmice, pokazali smo karakter: Marinović zadovoljan nakon pobjede protiv Posušja

Borac upisao četvrti uzastopni trijumf u Premijer ligi BiH i uvećao prednost na čelu tabele.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

U proteklih desetak dana Borac je odigrao tri utakmice i zabilježio sve tri pobjede, a "crveno-plavi" večeras su na Gradskom stadionu stigli do četvrtog uzastopnog prvenstvenog trijumfa u nizu.

Sa nova tri boda protiv Posušja (3:1), tim Vinka Marinovića uvećao je prednost na čelu tabele i sada je tri koraka ispred drugoplasiranog Zrinjskog. Nakon remija u mostarskom derbiju, bilo je jasno da će Banjalučani eventualnim trijumfom protiv Posušje povećati prednost nad najbližim pratiocem, a upravo to se desilo.

Autogolom Katića, te golovima Ogrineca i Juričića (14. u sezoni), Borac je savladao neugodno Posušje i tako nastavio sa dobrim izdanjima u prvom dijelu sezone.

"Imali smo zaista tri teške utakmice i sigurno je to ostavilo traga na našim igračima. Nismo mogli da računamo na nekoliko igrača, međutim momci su još jednom pokazali karakter i sasvim zasluženo smo slavili", rekao je Marinović za "TV Arena sport" po završetku susreta.

Vrlo rano njegov tim stekao je prednost, gosti su se vratili, ali su zatim "crveno-plavi" sa dva gola riješili pitanje pobjednika.

U prvom poluvremenu došli smo do gola, zatim smo imali nekoliko situacija koje nismo dobro iskontrolisali, došlo je do izjednačenja, ali brzo smo se vratili golom za 2:1. U drugom poluvremenu smo došli do trećeg gola i riješili meč. Momci su odradili dobar posao u fazi odbrane i nismo dozvolili protivniku da nas ugrozi."

Trener Posušja Dario Bašić mogao je biti zadovoljan kako je odigrao njegov tim, koji je u ovom susretu bio poprilično oslabljen.

"Znali smo da igramo protiv jedne od najboljih ekipa u ligi. Oni su danas to i pokazali u većem dijelu utakmice. Ja mogu biti zadovoljan prikazanim u prvom poluvremenu, gdje smo bili veoma dobro organizovani, uspjeli i zaprijetiti, ali primili smo dva nesrećna gola, taj autogol nakon tog 'odbijanca' i drugi iz prekida, gdje moramo biti mnogo koncentrisaniji. Ekipa kao što je Borac zna privesti meč kraju, u nastavku su umrtvili igru, mi smo pokušali promjenama i novom energijom, uveli smo ofanzivne igrače, ali treći gol nas je slomio. Da je rezultat ostao aktivan, možda bismo imali više šansi da se vratimo i izvučemo bod što bi za nas mnogo značilo", poručio je trener Posušja.

Borac ostaje lider, sada sa 40 bodova, dok je Posušje i dalje na začelju sa samo 14, koliko ima i Rudar Prijedor.