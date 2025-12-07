logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Remi u mostarskom derbiju! Velež u finišu stigao do boda "Pod Bijelim brijegom"

Remi u mostarskom derbiju! Velež u finišu stigao do boda "Pod Bijelim brijegom"

Autor Haris Krhalić
0

Derbi između Zrinjskog i Veleža završen bez pobjednika.

hšk zrinjski fk velež Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Veleža produžili su svoj niz bez poraza na sedam utakmica u Premijer ligi BiH, a ovog vikenda ostali su neporaženi i u mostarskom derbiju.

"Rođeni" su u okviru 18. kola PL BiH gostovali na stadionu "Pod Bijelim brijegom", a rezultat je na kraju glasio 1:1.

ZRINJSKI - VELEŽ 1:1 (1:0)
/Biblija 11, Milak 85/

Prvu priliku imali su domaći fudberi u šestom minutu kada je pokušao Šakota, ali odbranio je to golman Veleža.

Zrinjski je do prednosti stigao u 11. minutu. Mikić je izveo kornera, a glavom sjajno pogađa Bilbija. Četiri minuta kasnije Zrinjski je imao priliku preko Ćužea, ali je još jednom siguran bio Karić.

U prvom dijelu vidjeli smo i varnice na terenu, a u glavnim ulogama bili su Šerbečić i Bilbija, a sve je rezultiralo žutim kartonima za pomenuti dvojac, ali i za Šakotu na jednoj te Karića na drugoj strani.

Velež je prvi put zaprijetio na startu drugog dijela, kada je nakon kornera glavom pokušao Haskić, ali lopta ide preko gola. U 60. minutu novi veliku priliku imao je Bilbija, ali nije uspio pogoditi sa par metara od gola.

I kada se činilo da bi Bilbijin pogodak mogao biti jedini na susretu, Velež je došao do izjednačenja. Šut Đurića odbranio je Karačić, ali lopta se odbila do Milaka koji pogađa za 1:1 na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Rezultat je ovo koji najviše odgovara ekipi Borca, koja će protiv Posušja imati priliku da pobjegne "plemićima" na tri boda prednosti. 

Zrinjski: Ljubić, Mamić, Dujmović, Jakovljević, Sušić, Savić, Đurasek, Mikić, Ćuze, Šakota, Bilbija.

Velež: Karić, Šerbečić, Abdulah, Kuzmanović, Vehabović, Haskić, Pidro, Mešić, Babić, Antonić, Nukić.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Premijer liga BiH FK Velež HŠK Zrinjski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC