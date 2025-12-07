Remi u mostarskom derbiju! Velež u finišu stigao do boda "Pod Bijelim brijegom"

Derbi između Zrinjskog i Veleža završen bez pobjednika.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Veleža produžili su svoj niz bez poraza na sedam utakmica u Premijer ligi BiH, a ovog vikenda ostali su neporaženi i u mostarskom derbiju.

"Rođeni" su u okviru 18. kola PL BiH gostovali na stadionu "Pod Bijelim brijegom", a rezultat je na kraju glasio 1:1.

ZRINJSKI - VELEŽ 1:1 (1:0)

/Biblija 11, Milak 85/

Prvu priliku imali su domaći fudberi u šestom minutu kada je pokušao Šakota, ali odbranio je to golman Veleža.

Zrinjski je do prednosti stigao u 11. minutu. Mikić je izveo kornera, a glavom sjajno pogađa Bilbija. Četiri minuta kasnije Zrinjski je imao priliku preko Ćužea, ali je još jednom siguran bio Karić.

U prvom dijelu vidjeli smo i varnice na terenu, a u glavnim ulogama bili su Šerbečić i Bilbija, a sve je rezultiralo žutim kartonima za pomenuti dvojac, ali i za Šakotu na jednoj te Karića na drugoj strani.

Velež je prvi put zaprijetio na startu drugog dijela, kada je nakon kornera glavom pokušao Haskić, ali lopta ide preko gola. U 60. minutu novi veliku priliku imao je Bilbija, ali nije uspio pogoditi sa par metara od gola.

I kada se činilo da bi Bilbijin pogodak mogao biti jedini na susretu, Velež je došao do izjednačenja. Šut Đurića odbranio je Karačić, ali lopta se odbila do Milaka koji pogađa za 1:1 na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Rezultat je ovo koji najviše odgovara ekipi Borca, koja će protiv Posušja imati priliku da pobjegne "plemićima" na tri boda prednosti.

Zrinjski: Ljubić, Mamić, Dujmović, Jakovljević, Sušić, Savić, Đurasek, Mikić, Ćuze, Šakota, Bilbija.

Velež: Karić, Šerbečić, Abdulah, Kuzmanović, Vehabović, Haskić, Pidro, Mešić, Babić, Antonić, Nukić.



