Trener Veleža pred duel sa Zrinjskim: Želimo da se koncentrišemo na teren, a ne na tenzije oko derbija

Mostarski derbi na programu je na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u nedjelju od 15.15 časova, a na njemu neće biti gostujućih navijača.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Navijači Veleža neće biti u prilici da pomognu svojim ljubimcima u nedjelju na stadionu "Pod Bijelim brijegom", gdje će od 15.15 časova biti odigran veliki derbi protiv Zrinjskog.

Mostarski derbi svake godine privlači mnogo pažnje, ali česti su i sukobi u Hercegovini, zbog čega je MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučio da zabrani gostujućim navijačima prisustvo na meču 18. kola Premijer lige BiH.

Šef stručnog štaba "rođenih" Ibro Rahimić ističe da je ekipa isključivo skoncentrisana na teren i da će nastojati da sve misli budu samo na igri, a ne nekim sporednim stvarima.

"Prije svega, volio bih da nastavimo niz kvalitetnih igara i dođemo do pozitivnog rezultata. Pokušali smo da zadržimo tempo treniranja i razmišljanja, pa se nadam i da ćemo to pokazati i na terenu. Uvijek želim da se prije svega koncentrišemo na igru, a ne na neke tenzije, koje su uvijek prisutne na gradskom derbiju. Volio bih da to bude kvalitetna fudbalska predstava, gdje će, normalno, pobijediti ko bude bolji. Nadam se da imamo dobre šanse da to uradimo", poručio je Rahimić.

Prilika za osvetu

Ostali su fudbaleri Veleža dužni svojim navijačima, jer su u prvom ovosezonskom gradskom derbiju doživjeli domaći poraz 1:3. Ipak, stvari su se promijenile, pa su Rahimićevi izabranici od tadašnje borbe za opstanak došli u situaciju da su trećeplasirani na tabeli.

"Tada smo imali neke poraze, igrači su izgubili samopouzdanje, tako da to ne možemo upoređivati sa današnjom ekipom, koja je puno agresivnija, sa više želje da napravi pozitivan rezultat. Nadam se da će igrači, nakon pozitivne serije, pokazati da su u mnogo boljoj formi nego na prošlom gradskom derbiju koji smo izgubili kod kuće", dodao je Rahimić, čija ekipa je u seriji od šest utakmica bez poraza (četiri pobjede i dva remija).

Kapiten Ante Hrkać neće nastupiti na derbiju, što će sigurno biti udarac za "rođene", dok se Nermin Haskić oporavio i trebalo bi da bude u sastavu za nedjeljni derbi.