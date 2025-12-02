Ljajić zatresao stativu, ali ni Sarajevo nije uspjelo da slomi Velež! Serija "rođenih" bez poraza se nastavlja!

Podjela bodova u Mostaru.

Izvor: MN Press/MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Velež i Sarajevo otvorili su 17. kolo remijem u Mostaru u kojem nismo vidjeli golove, tek nekoliko šansi i stativu koju je pogodio Adem Ljajić.

Remijem 0:0 na areni „Rođeni“ produžen je niz Veleža bez pobjede protiv Sarajeva na šest utakmica, ali i niz Mostaraca od šest prvenstvenih utakmica bez poraza, od kojih su dva remija i pet pobjeda.

Izdržali su fudbaleri Veleža još 90 minuta i potvrdili dobru formu, iako je Sarajevo bilo nešto bliže pobjedi i sa nešto više prilika.

Prvu od njih, ali i najbolju u prvom poluvremenu imao je Adem Ljajić kada je u devetom minutu dobro šutirao ali je Šerbečić to izblokirao. Samo jedan šut u okvir gola Veleža vidjeli smo u prvih 45 minuta, bio je to pokušaj Gulijašvilija u 21. inutu koji je završio direktno u rukama golmana Karića. Na drugoj strani Pidro je zaprijetio u nadoknadi prvog dijela, ali brani to Banić.

Nešto uzbudljivije bilo je u nastavku, ali su to uglavnom bili šutevi pored i preko gola. Morao je i Karić nekoliko puta da interveniše, prvo je lako izašao na kraj sa pokušajem Gulijašvilija na startu drugog poluvremena, a u 66. Minutu odlično je odbranio pokušaj Ristovskog.

Najbolje prilike do kraja meča imali su Pidro na jednoj strani i Ljajić na drugoj. Prvi je loptu iz slobodnog udarca sa 17 metara poslao tik pored stative, a nekadašnji fudbaler Partizana u 77. minutu poslije ukradene lopte Gulijašvilija i asistencije šutirao je sa ivice šesnaesterca i zatresao stativu.

Mreže se nisu tresle pa je Velež sa 24 boda ostao na trećem mjestu, upravo ispred Sarajeva koje ima bod manje.



