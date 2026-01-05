Preminula golmanska ikona Barnlija

Bivši golman Barnlija Kolin Mekdonald preminuo je u 96. godini.

Izvor: shutterstock/Gelner Tivadar

Fudbalski klub Barnli oprostio se od nekadašnjeg čuvara mreže Kolina Mekdonalda, koji je preminuo u 96. godini. Vijest o njegovoj smrti klub je saopštio sa velikom tugom, podsetivši na ogroman trag koji je ostavio u istoriji "Klaritsa".

Mekdonald je rođen u Totingtonu, a u Barnli je stigao još 1948. godine kao amaterski igrač. U početku je branio za rezervni sastav, dok je njegov razvoj nakratko prekinut 1950. kada je otišao na odsluženje vojnog roka. Tokom službe u Kraljevskom ratnom vazduhoplovstvu nastupao je za Hedington junajted, a po povratku u klub ponovo je stao među stative na Turf Muru.

Profesionalni ugovor potpisao je 1952. godine, dok je debi za prvi tim zabilježio dvije godine kasnije. Ubrzo je postao prvi izbor na golu Barnlija i tu ulogu zadržao je tokom narednih sezona, skupivši ukupno 201 zvaničan nastup u periodu od 1952. do 1961. godine.

Zahvaljujući sigurnim partijama u klubu, Mekdonald je dobio i priliku u dresu reprezentacije Engleske, za koju je odigrao osam utakmica. Među njima su bila i četiri nastupa na Svjetskom prvenstvu 1958. godine u Švedskoj.

Njegovu igračku karijeru obilježio je i nesrećan trenutak iz 1959. godine, kada je doživio težak prelom noge na utakmici selekcije Fudbalske lige protiv Irskog saveza u Dablinu, što je značajno uticalo na njen dalji tok. Iz Barnlija su poručili da će Kolin Mekdonald zauvijek ostati upamćen kao jedan od najznačajnijih golmana u istoriji kluba i prava legenda Turf Mura.

