logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminula golmanska ikona Barnlija

Preminula golmanska ikona Barnlija

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bivši golman Barnlija Kolin Mekdonald preminuo je u 96. godini.

Preminuo bivši golman Barnlija Kolin Mekdonald Izvor: shutterstock/Gelner Tivadar

Fudbalski klub Barnli oprostio se od nekadašnjeg čuvara mreže Kolina Mekdonalda, koji je preminuo u 96. godini. Vijest o njegovoj smrti klub je saopštio sa velikom tugom, podsetivši na ogroman trag koji je ostavio u istoriji "Klaritsa".

Mekdonald je rođen u Totingtonu, a u Barnli je stigao još 1948. godine kao amaterski igrač. U početku je branio za rezervni sastav, dok je njegov razvoj nakratko prekinut 1950. kada je otišao na odsluženje vojnog roka. Tokom službe u Kraljevskom ratnom vazduhoplovstvu nastupao je za Hedington junajted, a po povratku u klub ponovo je stao među stative na Turf Muru.

Profesionalni ugovor potpisao je 1952. godine, dok je debi za prvi tim zabilježio dvije godine kasnije. Ubrzo je postao prvi izbor na golu Barnlija i tu ulogu zadržao je tokom narednih sezona, skupivši ukupno 201 zvaničan nastup u periodu od 1952. do 1961. godine.

Zahvaljujući sigurnim partijama u klubu, Mekdonald je dobio i priliku u dresu reprezentacije Engleske, za koju je odigrao osam utakmica. Među njima su bila i četiri nastupa na Svjetskom prvenstvu 1958. godine u Švedskoj.

Njegovu igračku karijeru obilježio je i nesrećan trenutak iz 1959. godine, kada je doživio težak prelom noge na utakmici selekcije Fudbalske lige protiv Irskog saveza u Dablinu, što je značajno uticalo na njen dalji tok. Iz Barnlija su poručili da će Kolin Mekdonald zauvijek ostati upamćen kao jedan od najznačajnijih golmana u istoriji kluba i prava legenda Turf Mura.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Barnli fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC