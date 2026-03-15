Srbija ne putuje na Bliski istok: FSS se oglasio o zakazanim mečevima reprezentacije

Autor Dragan Šutvić
Fudbalski savez Srbije se oglasio o mečevima reprezentacije u martu.

Fudbaleri Srbije neće gostovati na Bliskom istoku Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije neće otputovati na Bliski istok, gdje je trebalo da odigra dvije prijateljske utakmice u martu. Umjesto utakmica u Kataru, nacionalni tim predvođen Veljkom Paunovićem gostovaće Španiji, a zatim na svom terenu odmjeriti snage protiv Saudijske Arabije koja je i trebalo da bude rival u ovom "prozoru".

"Bezbjednosna situacija na Bliskom Istoku uticala je i na planove A tima Srbije i utakmice naše muške reprezentacije ovog mjeseca. I pored svih napora odlazak u Dohu iz navedenih razloga nije moguć tako da su prijateljske utakmice u glavnom gradu Katara otpale kao opcija. Srbija će 27. marta odmjeriti snage sa aktuelnim šampionom Evrope, reprezentacijom Španije na gostujućem terenu, a četiri dana kasnije dočekaće reprezentaciju Saudijske Arabije", navodi se na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije.

Okupljanje A tima zakazano je sa 23. mart u SC FSS u Staroj Pazovi. Prije toga će biti saopšten spisak igrača na koje selektor Veljko Paunović računa, a koji će imati nešto teži zadatak nego što je prvobitno planirano. Španija će biti atraktivan protivnik, a Srbija imati priliku da se odmjeri sa jednom od najboljih selekcija na svijetu.

Možda će vas zanimati

