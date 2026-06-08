Zlatna generacija se oprašta na Svjetskom prvenstvu 2026: Ronaldo, Mesi i eks-ju ekipa

Posljednji ples velikana svjetskog fudbala gledaćemo od 11. juna do 19. jula.

Izvor: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI/Piotr Nowak/TIAGO PETINGA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Svjetsko prvenstvo 2026. godine počinje za nekoliko dana i biće prekretnica u fudbalskoj istoriji. Posljednji put ćemo na najvećoj sportskog smotri gledati velikane koji su više od dvije decenije nosili dresove nacionalnih timova. Kristijanu Ronaldu (41), Lionelu Mesiju (38) i Giljermu Očoi (40) će ovo biti rekordni šesti nastup na Mundijalima i pretpostavlja se da će u budućnosti dati šansu mlađim generacijama.

Pored njih ništa manje vrijedna imena će zauvek reći “zbogom” reprezentaciji, poput Luke Modrića, Ivana Perišića, Edina Džeke, Marka Arnautovića, Manuela Nojera… Naravno, ovaj spisak moramo uzeti sa rezervom jer se u Portugalu već pronio glas da Ronaldo ne planira ovdje da se zaustavi, mada, skoro pa nevjerovatno zvuči da bi sa 45 godina mogao da odigra svoje sedmo Svjetsko prvenstvo u karijeri.

Kristijano Ronaldo

Izvor: EPA-EFE/FILIP SINGER

Portugalac je za reprezentaciju debitovao davne 2002. godine i do sada je upisao rekordnih 226 nastupa i 143 golova za svoju selekciju. Mnoštvo je njegovih dostignuća koja će teško biti nadmašena u budućnosti. Ronaldo je igrač sa najviše odigranih utakmica i postignutih golova za bilo koji nacionalni tim. Takođe, tresao je mreže na pet uzastopnih Mundijala, a ukupno je bio strijelac osam puta.

Igrač je sa najvećom minutažom u reprezentaciji Portugal na svim velikim takmičenjima, a u karijeru mu jedino još fali trofej sa Svjetskog prvenstva. Evropsko prvenstvo je sa Portugalcima osvojio 2016. godine, a Ligu nacija 2019.

Lionel Mesi

Izvor: (AP Photo/Gustavo Garello)

Mesi je dvije godine mlađi od svog nekada najvećeg rivala Ronalda, a za reprezentaciju Argentine je debitovao 2005. godine. Od tada je upisao 198 nastupa i zabilježio 116 golova.

Odigrao je 26 utakmica na pet Mundijala i najbolji je strijelac Argentine sa 13 postignutih pogodaka. Takođe, drži rekord kao igrač sa kombinovano najviše golova i asistencija na Mundijalima (13 golova i osam aistencija).

Drži jedinstven rekord kao fudbaler koji je postigao gol u svakoj fazi Svjetskog prvenstva (grupna faza, osmina finala, četvrtfinale, polufinale i finale).

Argentina će na ovogodišnjem Mundijalu biti u ulozi branioca trofeja, a Mesi bi mogao da podeblja još jedan rekord. Između njegovog prvog gola 2006. i posljednjeg 2022. godine prošlo je 16 godina i 176 dana, pa bi ovaj razmak mogao dodatno da se podeblja.

Luka Modrić

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Hrvatski vezista je za reprezentaciju debitovao 2006. godine i upisao 197 mečeva uz 27 postignutih golova. Za razliku od Mesija i Ronalda, Modriću će ovo biti četvrti nastup na Svjetskim prvenstvima (2024, 2018, 2022). Definitivno je krunu karijere doživeo na Mundijalu u Rusiji kada je Hrvatska osvojila srebro, a Modrić proglašen za najboljeg igrača turnira.

Luka je jedni igrač u istoriji koji je proglašen za najboljeg igrača na Svjetskom prvenstvu, a onda dobio i “Zlatnu loptu” u izboru FIFA.

Njegovim penzionisanjem biće stavljena tačka na veliku eru hrvatskog fudbala, koja je na prošloj smotri krunisana bronzom. Osim na četiri Mundijala, legendarni as je nastupao i na četiri Evropska prvenstva (2008, 2012, 2016, 2024).

Marko Arnautović

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Legenda austrijske reprezentacije je debitovala 2008. godine, a do sada je zabilježio 133 nastupa uz 47 golova. Fudbaler Crvene zvezde sada ima priliku da se oprosti u velikom stilu, pošto se Austrija plasirala na Svjetsko prvenstvo prvi put od 1998. godine.

Arnautović je apsolutni rekorder po broju golova i nastupa, ali sve do ove godine mu je izmicala ta čast da zaigra na najvećoj sceni.

Edin Džeko

Izvor: EPA/NIDAL SALJIC

Bosanac je za reprezentaciju debitovao 2007. godine i od tada je zabilježio 148 nastupa i dao 73 gola. On je najbolji strijelac u istoriji nacionalnog tima i zanimljiv je podatak da njegovi golovi čine skoro trećinu svih pogodaka otkad ova selekcija postoji.

Takođe, od sticanja nezavisnosti Bosna i Hercegovina je odigrala ukupno 285 zvaničnih utakmica, a Džeko je nastupio na više od polovine. To se rijetko viđa u fudbalu, ali Džeko je uvijek bio svojoj zemlji na raspolaganju, čak i sada poslije ozbiljne povrede ramena u kvalifikacijama protiv Italije. Zaslužio je ovo godinama posvećenosti i zapažen rezultat na Mundijalu bi definitivno bio kruna njegove karijere.

Ivan Perišić

Izvor: TOLGA BOZOGLU/EPA

Debitovao je za reprezentaciju Hrvatske 2011. godine, upisao je 153 nastupa i postigao 58 golova. On je pored Modrića bio neizostavan član “vatrenih” i jedan je od najboljih strijelaca u istoriji te reprezentacije. Od njega je samo bolji Davor Šuker sa 45 golova.

Perišić je i najbolji hrvatski strijelac u istoriji Svjetskih prvenstava sa šest golova, koliko ima i Davor Šuker, pa će sada imati šansu da obezbijedi besmrtnost. Sa Hrvatskom je osvojio srebro u Rusiji, bronzu u Kataru, kao i drugo mjesto u Ligi nacija 2023.