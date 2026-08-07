Dejan Stanković: "Ovdje je uvijek pitanje života i smrti"

Dejan Stanković priprema ekipu za Novi Pazar i još jednom se osvrnuo na Hapoel i neprijatan poraz u Mađarskoj. "To nismo očekivali, kao ni čitava javnost", rekao je strateg crveno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Dejan Stanković obratio se javnosti putem Zvezdinog sajta i odgovorio na pitanja novinara pred utakmicu protiv Novog Pazara (subota, 20 časova). Učinio je to pod još jakim utiskom doživljenog poraza od Hapoel Ber Ševe u utorak, na početku 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Odložili smo meč sa Radnikom iz Surdulice, tako da nam se namjestilo da treći vezani prvenstveni meč igramo na Marakani, što je dobro, možemo imati tri od tri. Pravimo razliku u odnosu na direktne konkurente, tako da očekujem da ko god bude igrao da svoj maksimum, pogotovo zato što izlazimo iz jednog poraza, koji nismo ni očekivali, niti vjerovatno bili spremni na to. Kako kažem mi, mislim i na celu javnost. Kao što sam rekao, želim da naprave jednu lepu uvertiru pred utorak", rekao je Stanković.

Zvezda će odmah posle utakmice protiv Novog Pazara nastaviti pripremu za utorak i meč odluke protiv Izraelaca - na "Marakani". Stankovićev tim moraće da preokrene rezultat poslije poraza 1:0 u Mađarskoj da bi prošao u plej-of za Ligu šampiona i izborio automatski plasman u ligašku fazu Lige Evrope.

"Ne gledam tako na život"

Poruka trenera crveno-bijelih poslije tog poraza bila je "fudbal će se igrati i ako četvrti put ne uđem u Ligu šampiona", a u istom tonu je govorio i ovog petka. Naglasio je da mu se ne sviđa to što se sve shvata fatalno u ovdašnjoj javnosti.

"Oporavak je bitan, kako psihički, tako i mentalni, da se spremimo i za ovu, i za sljedeću utakmicu, ne bih razdvajao. Sve je bitno kada si u Crvenoj zvezdi, a ovaj posljednji poraz je dokaz da je sve bitno i da je u principu pitanje života i smrti, sa čime se ja ne slažem i ne gledam tako na život, ali izgleda da je ovdje uvijek pitanje života i smrti. Mi ćemo gledati da mirne glave spremimo ove dve utakmice i da podignute glave izađemo iz njih", završio je Stanković.







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