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Delije pozvale na Novi Pazar i Hapoel: "Zaljubljeni u Zvezdu, dođite na Marakanu da zajedno vjerujemo"

Delije pozvale na Novi Pazar i Hapoel: "Zaljubljeni u Zvezdu, dođite na Marakanu da zajedno vjerujemo"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Navijači Crvene zvezde zovu sve zaljubljenike u crveno-bijelo da u što većem broju pruže podršku ekipi Dejana Stankovića u jako važnom trenutku, protiv Novog Pazara i Hapoela Berševe.

delije pozivaju na podrsku zvezdi obucite crveno-bijelo Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Navijači Crvene zvezde pozvali su sve koji vole crveno-bijele da u subotu podrže ekipu u duelu protiv Novog Pazara u Superligi Srbije, a onda da u utorak obuku crveno ili belo za revanš protiv Hapoel Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Delije apeluju da "Marakana" bude ispunjena u što većem broju i da bude vjetar u leđa ekipi Dejana Stankovića u pokušaju da se plasira u plej-of za LŠ, za šta će joj biti potreban preokret poslije poraza u Mađarskoj 0:1.

"Delije, zaljubljenici u crveno-bijele boje... Evo već deseta godina kako se naš klub bori za ulazak u grupne faze Lige šampiona ili Lige Evrope. Devet puta smo u tome uspjeli, a nadamo se da će i deseti put biti uspješan! Da nam je neko prije petnaestak godina rekao da će ovo postati stvarnost, svi bismo mu se smijali. Od navijača, preko legendi kluba, do svih onih koji čine Zvezdu velikom".

"Postoje trenuci kada ne krene sve onako kako si očekivao, kada je pomoć sa tribina preko potrebna. Mi prepoznajemo ovaj momenat kao takav i pozivamo sve koji osjećaju isto da se najpre u subotu pojave na Marakani, protiv Pazara, kako bismo zajedno osvojili nova tri boda u prvenstvu, ali i ohrabrili igrače pred revanš sa Ber Ševom. Hajde da im svojim prisustvom, u što većem broju, pokažemo da vjerujemo u njih. Loš dan može da ima svako, ali mi znamo kada treba da se zapne i kada je podrška najpotrebnija".

"Takođe, za revanš utakmicu u utorak pozivamo sve koji dolaze na stadion da obuku CRVENU ILI BIJELU MAJICU . Neka stadion bude pun i obojen u crveno-bijele boje! Zajedno sa igračima, da damo sve od sebe i preskočimo prepreku koja je pred nama. Mnogo je važno da stih naše legendarne pjesme dobije svoj pravi smisao... RAČUNAJTE NA NAS!", poruka je Delija.

Bonus video: 

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00:45
Koreografija navijača Crvene zvezde
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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FK Crvena zvezda

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