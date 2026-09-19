Pero Antić pričao je šta se dogodilo kada je bio u Crvenoj zvezdi prvi put i kako je oprostio dugovanja klubu.

Izvor: MN PRESS

Pero Antić je u dva navrata bio u Crvenoj zvezdi. Prvi put u periodu koji je bio težak za obje strane, od 2005. do 2007. godine, pa onda ponovo od 2017. do 2018. godine. U tom prvom mandatu je osvojen Kup i poslije toga je oldlučio da ode iz kluba. Problem su bila dugovanja koja su postojala i koja je rešio tako što je oprostio dug.

"Dugovali su mi 68.000 evra, kažem potpisaću za 68 da sam uzeo, evo poklon od mene da ide za Zvezdu, da sam oprostio. Bolje da ide nego da se svađam, glupo mi da se svađam sa porodicom", rekao je Antić u podkastu "Jao Mile" kod bivšeg košarkaša Mileta Ilića.

Vidi opis Pero Antić: "Oprostio sam dug Zvezdi, glupo mi da se svađam sa porodicom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Odatle je otišao u Lukoil, pa Lokomotivu Kuban i Spartak iz Sankt Peterburga i onda je krenuo uspon i igranje za Olimpijakos, Atlantu u NBA ligi i Fenerbahče. Osvojio je tri evroligaške titule.

"Ja sam u Zvezdi skontao da mogu da igram na većem nivou. Dobio sam slobodu i treba da vratiš, ja nisam bio u mogućnosti tada", rekao je Antić.

"Imao sam 6.000 evra na računu i sve sam potrošio"

Neću se svaðam sa porodicom! ️ Pero Antić#jaomilepodcastpic.twitter.com/VTvVVATPGM — Jaomile podcast (@mileilic)September 19, 2026

Mile Ilić ga je potom podsjetio na dvomeč u četvrtfinalu ULEB kupa u sezoni 2006/07 kada je Real prošao dalje ukupnim rezultatom 162:150. Zvezda je kod kuće izgubila sa 83:72, pa u gostima sa 79:78.

"Pitaš za ULEB kup, kad mi se rodio sin? Meni se sin Luka rodio dan pred utakmicu. Izašli smo malo, ali smo odigrali stvarno dobar meč. Malo smo izgubili, dao sam 14 poena. Znaš kako je kod nas, da ne pričaš poslije poraza. Slušaš trenera i Steva Karadža legenda, obožavam ga...", priča Antić.

Tada se sjeća šta je izgovorio u momentu kada nije previše razmišljao o situaciji i teškom porazu.

"Uđe, tako miran tip i krene sa 'Momci'. Ja ne znam šta je ušlo u mene, kao da me neko, pitam 'Kouč, jel mogu da kažem ja nešto?' Kaže mi da mogu i ja kažem 'Večeras slavimo rođenje mog sina u klubu Teatro, svi ste pozvani i vi kao treneri. Steva me pogleda i zahvali se. Nije došao sa stručnim štabom. Ja sam imao tada 6.000 evra na računu. Uzeo sam sve pare sa računa, ne razmišljam za sutra i odoše pare", završava Antić uz osmijeh.