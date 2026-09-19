Golman Sloge optimista pred duel sa Sarajevom: Želimo bodove na Koševu

"Želimo još bolju poziciju na tabeli pred reprezentativnu pauzu", poručio je golman Sloge Pere Garsija.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Nakon derbija protiv Borca u kojem su Banjalučani prekinuli niz od četiri utakmice Sloge bez poraza Dobojlije sada očekuje još jedan derbi, duel sa Sarajevom na Koševu.

Golman Sloge Pere Garsija optimista je pred okršaj sa bordo ekipom koja je na prethodna dva meča upisala dva poraza.

"Gostujemo Sarajevu, znamo da je to važan tim u našoj ligi, ali mi ćemo se boriti da osvojimo bodove i da budemo još bolje plasirani na tabeli prije odlaska na reprezentativnu pauzu. Sigurno neće biti lako, jer će ekipa Sarajeva nastojati da iskoristi prednost domaćeg terena i vjerujem da će to biti neizvjesna utakmica“, rekao je Garsija.

Sloga je u prethodnih sedam kola primila šest golova, dobrim dijelom zahvaljujući i odbranama šoanskog čuvara mreže.

"Zadovoljan sam svojim odbranama, ali uvijek može bolje. Maksimalno ću se truditi da što više pomognem ekipi da ostvaruje dobre rezultate“, poručio je golman Sloge.

Sarajevo i Sloga sastaju se u nedjelju od 20 časova na Koševu.