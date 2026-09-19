Tri balkanske selekcije se otimaju oko Luke Topalovića, a moraće uskoro mladi vezista Intera da odluči za koga će da igra u seniorskoj konkurenciji.

Izvor: Ralf Brueck / imago sportfotodienst / Profimedia

Nastavlja se haos veliki rat oko Luke Topalovića. Mladi fudbaler oko koga ratuje nekoliko reprezentacija sada djeluje da je najbliži odlasku u selekciju Bosne i Hercegovine.

Centralni vezista Intera na pozajmici u Karareseu do sada je upisao čak 45 nastupa za mlađe selekcije Slovenije, ali sada je njegov otac Stipo Topalović snimljen sa Sašom Papcem i Emirom Spahićem.

Luka Topalović je rođen u Slovenj Gradecu, počeo je karijeru u Domžalama, a kako su mu roditelji Hrvati iz Kotor Varoši on pored Slovenije ima pravo nastupa za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Šta će biti sa Lukom Topalovićem?

Vidi opis Za koga će igrati Luka Topalović? Cijeli Balkan zaratio oko igrača Intera, vezista najbliži "zmajevima"! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Fabrizio Balconi/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Bosco / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ralf Brueck / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ralf Brueck / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Planetnogomet" je sada objavio fotografiju koja je podgrijala priče da je Sergej Barbarez blizu toga da ga "otme" Slovencima. Razgovori između porodice Topalović i FSBIH su održani, ali ništa još nije gotovo.

Pogotovo jer je selektor Slovenije Boštjan Cesar već odlučio da ga uvrsti na širi spisak seniorskog tima, jedino Hrvati za sada djeluju nezaintereosvano za njega

"Na širem spisku je i Luka Topalović, koji je promijenio klub i trebaće mu vremena jer je prelazak iz omladinskog fudbala među seniore veliki korak. U kontaktu smo, razgovaramo i potpuno je fokusiran na Sloveniju. Igrač mora da zasluži poziv u reprezentaciju, ali znamo i da mora da odigra određeni broj utakmica kako bi trajno bio vezan za reprezentaciju", rekao je Cesar i tako nagovijestio da bi mogao da da šansu Topaloviću kako bi ga vezao za svoj tim.