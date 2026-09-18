Vinko Marinović pred gostovanje u Hercegovini: Umor postoji, ali alibija ne smije biti

Borac igra , treći zahtjevan prvenstveni meč u osam dana, sa Širokim Brijegom na "Pecari" (nedjelja, 17 časova).

Izvor: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što su uspješno apsolvirali duele sa Zrinjskim (1:0) i Slogom (2:1), fudbaleri Borca odigraće i treći prvenstveni meč u osam dana.

U derbiju osmog kola Premijer lige BiH igraće na "Pecari" sa Širokim Brijegom, gdje će nastojati da upišu 15. uzastopni trijumf protiv ove hercegovačke ekipe.

Ipak, uprkos sjajnoj tradiciji, na neugodno gostovanje "crveno-plavi" idu sa velikim oprezom, s obzirom na to da su Širokobriježani često znali pred domaćom publikom da "pokažu zube" i sruše mnogo kvalitetnije rivale.

"Čeka nas još jedan zahtjevan meč, treći u sedam-osam dana. Znamo da je Široki Brijeg kvalitetna ekipa, da su posebno agresivni kad igraju na svom terenu, tako da u svakom slučaju moramo biti maksimalno fokusirani i koncentrisani na svaku situaciju", poručio je trener Vinko Marinović.

Izvor: Avaz.ba

Nema sumnje da umor polako stiže "crveno-plave", ali posljednji meč pred reprezentativnu pauzu moraće da shvate izuzetno ozbiljno ukoliko žele da održe priključak za vodećim Zrinjskim.

"Sigurno da umor postoji, ali tu ne postoji nikakav alibi. Mi želimo da završimo ovaj dio prije odlaska na pauzu najkvalitetnije što možemo, tako da očekujem da svi igrači koji izađu na teren odrade svoj zadatak, da budu maksimalno skoncentrisani i taktički i u svim ostalim detaljima igre i da se vratimo sa rezultatom koji želimo."

Dobra vijest za Borac je da se Amar Milak i David Vuković polako vraćaju, ali još nije sigurno da li će sa ekipom putovati u Hercegovinu. Priliku da zaigra u Doboju protiv Sloge imao je i Branimir Cipetić, tako da se raspoloživi fond igrača polako širi.

"Cipetić je dobio priliku, odigrao je u Doboju da se i on malo uklopi, tako da smo i tu dobili jednu dodatnu širinu. Od ovih povrijeđenih igrača, uključili su se i Milak i Vuković, vidjećemo ko će od njih i da li će ići na put. Anderson Esiti nije u konkurenciji jer njegova povreda zahtijeva malo duži oporavak. Nadam se da će se tokom pauze oporaviti i vratiti kako bi i on konkurisao za utakmice koje nam slijede poslije pauze", rekao je Marinović.

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Ipak, i tokom trosedmične reprezentativne pauze, za fudbalere Borca neće biti mnogo vremena za odmor.

KUP REPUBLIKE SRPSKE Nakon prvog memorijalnog turnira "Mladen Žižović" u Bijeljini, zakazanog za 27. i 28. septembar, gdje će osim domaćina Radnika i Borca učestvovati mostarski Zrinjski i Radnički 1923 iz Kragujevca, trebalo bi da Borac odigra i meč šesnaestini finala Kupa Republike Srpske protiv Čelinca.

"Reprezentativna pauza će biti tri sedmice, ali što se nas tiče, nemamo mi puno vremena za odmor. Naravno, igrači će dobiti određeni broj dana da se odmore, ali već nas u subotu i nedjelju očekuje turnir u Bijeljini, dakle već opet u petak moramo na put. Poslije toga, u onoj sljedećoj sedmici poslije toga očekuje nas i Superkup sa Zrinjskim i naravno onda ide i nastavak prvenstva i prva utakmica u evropskom takmičenju. Dakle, jako težak raspored je pred nama, jako puno rada, ali ono što je najbitnije jeste sada da ovo završimo na onaj način na koji želimo i da odemo na odmor, da se odmorimo u ta tri-četiri dana koja budemo imali i naravno da se pripremimo za ovo što nam dolazi, jer imamo zaista dosta obaveza i u ovoj pauzi."

Široki Brijeg je u međuvremenu promijenio trenera. Damir Milanović otišao je u Velež, a naslijedio ga je Marijo Tot. Koliko će to uticati na Borčevu pripremu duela sa Širokobriježanima?

"Novi trener je stigao, zato sam i rekao da ćemo sasvim sigurno imati agresivnog protivnika, jer obično kad dolaze te promjene trenera ekipa na njih reaguje jer naravno žele svi da se pokažu i dokažu. S te strane sigurno očekujemo jednu ekipu koja će biti agresivna, energična. Ipak, ne znam koliko tu sad ima vremena da bi se nešto više promijenilo, ali u suštini moraćemo se prilagoditi", poručio je Marinović.

Vidi opis Vinko Marinović pred gostovanje u Hercegovini: Umor postoji, ali alibija ne smije biti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 8 8 / 8

Jasno je, ipak, da novi trener neće imati mnogo vremena za veće promjene u ekipi.

"Mislim da neće tu biti nekih posebnih i velikih promjena u igri, ali sve u svemu moramo biti spremni na to, moramo odgovoriti i ako bude nekih promjena. Već dugo smo zajedno, tako da možemo vrlo brzo da se prilagođavamo raznim situacijama. Igrali smo i u Evropi dosta utakmica i naravno te ekipe često su mijenjale sisteme, formacije i način igre, tako da smo se prilagođavali. Iako postoji nepoznanica, vjerujem da ćemo se brzo prilagoditi jer imamo dosta kvalitetnih i iskusnih igrača koji to mogu uraditi", zaključio je trener Borca.

PREMIJER LIGA BIH - 8. KOLO:

Petak:

Željezničar - Čelik (20.00)

Subota:

BSK - Radnik (16.00)

Zrinjski - Velež (18.30)

Nedjelja:

Široki Brijeg - Borac (17.00)

Sarajevo - Sloga (20.00)



