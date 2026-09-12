UŽIVO, BORAC – ZRINJSKI: Prva pobjeda Rožmana nad Marinovićem ili prekid serije "plemića"?

Borac od 20.45 dočekuje Zrinjski u derbiju 7. kola Premijer lige BIH, ali i dosadašnjeg dijela sezone. Pratite derbi uživo na MONDU!

Derbi 7. kola Premijer lige BiH igra se večeras (20.45) na banjalučkom Gradskom stadionu, gdje će Borac ukrstiti koplja sa Zrinjskim.

Radi se, naravno, o timovima koji unazad nekoliko godina dominiraju u bh. fudbalu. Počev od sezone 2020-2021, jedna od ove dvije ekipe osvaja titulu, a riječ je i o timovima koji su prvi napravili evropski iskorak i plasirali se u grupnu/ligašku fazu nekog klupskog takmičenja.

Nakon što je neslavno eliminisan u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, od islandskog Valura već u drugom kolu, Zrinjski pod komandom trenera Simona Rožmana djeluje odlično u prvenstvu. U prvih šest mečeva upisao je isto toliko pobjeda, postigavši 15, a primivši samo 4 gola, pa je pred večerašnji duel na Gradskom stadionu suvereno na prvom mjestu.

Sa druge strane, igrači Borca u ovaj duel ulaze nakon minimalnog poraza (1:0) na Koševu, nakon kojeg za večerašnjim rivalom, uz meč manje, kasne osam bodova. Jasno je, stoga, da okršaj Banjalučana i Mostaraca u Platonovoj već sada ima ogroman ulog.

Tekstualni prenos derbija Borac – Zrinjski pratite uživo na kartici Razvoj događaja!