UŽIVO, BORAC – ZRINJSKI: Prva pobjeda Rožmana nad Marinovićem ili prekid serije "plemića"?

Borac od 20.45 dočekuje Zrinjski u derbiju 7. kola Premijer lige BIH, ali i dosadašnjeg dijela sezone. Pratite derbi uživo na MONDU!
Derbi 7. kola Premijer lige BiH igra se večeras (20.45) na banjalučkom Gradskom stadionu, gdje će Borac ukrstiti koplja sa Zrinjskim.
Radi se, naravno, o timovima koji unazad nekoliko godina dominiraju u bh. fudbalu. Počev od sezone 2020-2021, jedna od ove dvije ekipe osvaja titulu, a riječ je i o timovima koji su prvi napravili evropski iskorak i plasirali se u grupnu/ligašku fazu nekog klupskog takmičenja.
Nakon što je neslavno eliminisan u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, od islandskog Valura već u drugom kolu, Zrinjski pod komandom trenera Simona Rožmana djeluje odlično u prvenstvu. U prvih šest mečeva upisao je isto toliko pobjeda, postigavši 15, a primivši samo 4 gola, pa je pred večerašnji duel na Gradskom stadionu suvereno na prvom mjestu.
Sa druge strane, igrači Borca u ovaj duel ulaze nakon minimalnog poraza (1:0) na Koševu, nakon kojeg za večerašnjim rivalom, uz meč manje, kasne osam bodova. Jasno je, stoga, da okršaj Banjalučana i Mostaraca u Platonovoj već sada ima ogroman ulog.
Tekstualni prenos derbija Borac – Zrinjski pratite uživo na kartici Razvoj događaja!
Uskoro počinje meč u Banjaluci!Izvor: MONDO
Borac bez Esitija!
Veliki hendikep za ekipu Borca je odsustvo Andersona Esitija, koji će zbog povrede na meču protiv Sarajeva pauzirati najmanje mjesec dana. Osim njega od ranije nema ni kapitena Srđana Grahovca, kao ni Davida Vukovića.
SASTAVI
BORAC: Jurkas, Jakšić, Majers, Saničanin, Erera, Ogrinec, Jojić, Deket, Savić, Roguljić, Juričić
ZRINJSKI: Karačić, Grbić, Jakovljević, Mamić, Barišić, Ivančić, Savić, Ćuže, Abramović, Ilić, Bilbija
Ko sudi?
Glavni sudija je Amin Efendić, a njegovi pomoćmici su Emir Zahiragić i Amir Hušidić , dok je četvrti sudija Armin Kukić. VAR sudija je Mirza Kazlagić, a VAR asistent je Dragan Todić.
Rožman se nije oglasio, imao je opravdanje
Očekivanja Simona Rožmana pred derbi u Banjaluci su izostala jer je trener Zrinjskog imao virozu i nije mogao da se pojavi na konferenciji za novinare.Njegov pomoćnik Andrej Kvas rekao je da Mostarce neće zavarati velika prednost na tabeli.
"Krenuli smo vrhunski i 100% smo zadovoljni sa šest pobjeda. Ipak, ne zavarava nas to što Borac ima utakmicu manje i osam bodova zaostatka. Imamo svoj plan i put. Ovo jeste važna utakmica, ali sezona je tek počela", rekao je Kvas.
Šta je rekao Marinović pred derbi?
"Očekujem da budemo skoncentrisani, disciplinovani, odgovorni, kompaktni u fazi odbrane, naravno i kvalitetni u fazi napada i uz podršku naših navijača želimo da na svom terenu osvojimo ta tri boda", poručio je trener Borca pred derbi protiv Zrinjskog
Rožman nikada nije dobio Marinovića
Banjalučki Borac vodi Vinko Marinović, a na klupi Zrinjskog je Simon Rožman, slovenački stručnjak koji je ranije sjedio na klupi Sarajeva. Zanimljivo je da Rožman u prethodnih pet okršaja protiv Marinovića nije upisao pobjedu. Čak četiri meča završena su remijem, a jedan meč je nakon prekida kod vođstva Borca 2:1, na kraju registrovan službenim rezultatom 3:0 za Banjalučane.
Stanje na tabeli
Zrinjski je ubjedljivo prvi na tabeli sa svih šest pobjeda, Borac zaostaje odam bodova, ali ima i utakmicu manje.
Spielstände bereitgestellt von Sofascore
Dobro došli!
Dobro došli na tekstualni prenos derbija 7. kola Premijer lige BIH između Borca i Zrinjskog.