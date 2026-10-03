Momčilo Bajagić Bajaga je karijeru sa svojim bendom Instruktori započeo 1984. godine, i to baš svirkom koja je bila eksperiment, a postala istorija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legendarnom rokeru Momčilu Bajagiću Bajagi otkazan je koncert koji je bio zakazan za 19. oktobar u Koprivnici. Do ove odluke došlo je nakon što je Udruženje hrvatskih branitelja (UHB RH) nedavno zatražilo od nadležnih državnih institucija u Hrvatskoj uvođenje obavezne provjere i jasnih kriterijuma za javno djelovanje stranih umjetnika prije njihovog angažovanja.

Branitelji su u svom saopštenju posebno prozvali Miroslava Ilića, Lepu Brenu i Bajagu, izrazivši protest što se pomenutim izvođačima i dalje omogućavaju nastupi i zarada u Hrvatskoj.

Ipak, Bajaga je upravo svoj prvi nastup imao u Hrvatskoj, tačnije Zagrebu još kao zvanično član "Riblje čorbe" kad je snimio album "Pozitivna geografija" i spremao koncert u Domu sindikata (april 1984.).

Ovakva je bila atmosfera na koncertu u Domu sindikata:

Bajaga i Instruktori Tekila - gerila Beograd 1984 Izvor: YouTube

Bajaga je upravo ovdje održao prvi samostalni koncert 12. aprila 1984. godine u kultnom klubu "Kulušić“.

"U Kulušiću smo nastupili samo kao 'Bajaga i bend'. Urednik kluba bio je Dražen Vrdoljak, stvarno genijalan čovjek. Čuo je album, dopao mu se i pitao me da li mogu da skupim bend i dođem. Kulušić je primao oko 500–600 ljudi, a reći ću vam iskreno – bilo ih je možda 200 ili 300. Ali bilo je fantastično, jer nikada prije toga nisam svirao sam. Već sljedeći put, kroz dva-tri mjeseca, imali smo dva rasprodata koncerta na istom mjestu", prisjetio se muzičar.

Vidi opis Zabranjuju ga u Hrvatskoj, a prvi nastup sa Instruktorima imao u Zagrebu: Ovako je izgledao Bajagin kultni koncert Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Ana Paunković Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Ana Paunković Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Ana Paunković Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ubrzo nakon toga uslijedio je i beogradski koncert u Domu sindikata u aprilu iste godine, koji je pratio ogroman pritisak, ali i anegdota o tome kako je grupa uopšte dobila ime.

"To je bilo jako stresno iskustvo za mene jer nismo imali nikakve sponzore niti bilo koga da nam pomogne, osim lista 'Rock'. Kada je došlo vrijeme da se štampaju plakati, što je bila njihova donacija, pozvao me je urednik Peca Popović da me pita šta treba da piše na njima. Ja u tom trenutku nisam imao ime benda, pa je on sam stavio 'Bajaga i Instruktori pozitivne geografije'. Kasnije smo to skratili samo na 'Bajaga i Instruktori'", ispričao je roker.

Prva pjesma koju su izveli bila je "Pustite me, druže", a od specijalnih efekata imali su tek 10-15 meteoroloških balona puštenih u publiku.

"Koncert je bio krcat i mislim da je čitava tadašnja beogradska rok scena bila na njemu. Svirali smo cijeli album 'Pozitivna geografija', čime je zvanično i počela naša priča", zaklučio je Bajaga.

Vidi opis Zabranjuju ga u Hrvatskoj, a prvi nastup sa Instruktorima imao u Zagrebu: Ovako je izgledao Bajagin kultni koncert Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 14 / 14

(Mondo.rs)