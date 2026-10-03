Bajagi ponovo otkazan koncert u Hrvatskoj: Branitelji tražili zabranu, a mediji se raspisali o pjesmi "Armija Srpska"

Koncert Momčila Bajagića Bajage u Hrvatskoj ponovo otkazan

Izvor: F.S./ATAIMAGES

Samo par dana nakon što je objavljeno da će legendarni roker Momčilo Bajagić Bajaga zajedno sa Instruktorima nastupiti u Puli za Novu godinu, stiže vijest da mu je otkazan koncert koji je bio zakazan za 19. oktobar u Koprivnici.

Istarsko udruženje dobrovoljaca Domovinskog rata zatražilo je od pulskog gradonačelnika Peđe Grbina da otkaže njegov angažman za gradski doček Nove godine, a slični zahtjevi posljednjih godina pojavljivali su se i u Karlovcu, Pločama, Sisku, Solinu i Dugom Selu.

Sada su mu otkazali nastup u Koprivnici jer su organizatori zaključili da ne mogu da obezbijede "pozitivno i prijatno okruženje".

"Zašto branitelji pokušavaju da ga zabrane"

Hrvatski portal Index je u podužem tekstu objasnio "Zašto branitelji stalno pokušavaju da zabrane Bajagu".

Glavni razlog za pritiske i otkazivanja jesu višegodišnje optužbe desničarskih organizacija da je Bajaga tokom rata, 1993. godine, nastupao u okupiranom Kninu i pjevao pjesmu "Armija srpska" grupe Minđušari.

Ovo je sporna pjesma:

Minđušari - Armija Srpska Izvor: YouTube/WolvesInternational

Sam Bajaga, organizatori i hroničari su ove tvrdnje više puta demantovali kao potpuno netačne i neprovjerene, ističući da on nema nikakve veze s tom pjesmom niti s pomenutom grupom.

Ipak, pritisak je u nekoliko gradova doveo do otkazivanja nastupa:

"Pjesma koju Bajaga nije pjevao"

Pesmu "Armija srpska" izvodila je kninska grupa Minđušari, a njihov spot snimljen je na kninskoj tvrđavi. Autor pjesme bio je Srđan Čoko. Sa Minđušarima je bio povezan Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba, Bajagin nekadašnji kolega iz Riblje čorbe, koju je Bajaga napustio još 1984. godine, godinama prije rata.

Index piše:

"Ne postoji poznati snimak na kojem Bajaga izvodi 'Armiju srpsku', nema fotografije koja bi ga povezala sa izvođenjem te pjesme niti vjerodostojnog svjedočenja koje bi to potvrdilo. Sam Bajaga je tu tvrdnju više puta odbacio.

'Nikad nisam pjevao tu pjesmu, nisam je ni čuo, a naročito je nisam napisao', rekao je 2018. godine za N1.

Zanimljivo je da je još 2011. Boris Mužanović, tadašnji predsednik zadarskog ogranka udruženja Zavjet, nakon što je i sam Bajagu povezao sa spornim snimkom, javno priznao grešku. "To nije on, riječ je o nekoj grupi Minđušari iz tog vremena iz Knina koji su pjevali te pjesme, a ne Bajaga“, rekao je tada i objasnio da je snimak prethodno 'uzeo zdravo za gotovo'“.

BONUS VIDEO:

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(Index.hr,MONDO)