Devito i Bajaga snimili duet: Društvene mreže izgorjele od komentara (Video)

Momčilo Bajagić Bajaga i Devito snimili duetsku pjesmu "Astronaut"
Danas je na mrežama zavladala pometnja kada su Momčilo Bajagić Bajaga i reper David Ljubenović poznatiji kao Devito objavili duetsku pjesmu.
Šok, koji mnogi smatraju za opravdan, prelio se na društvene mreže gdje svi pišu o ovoj neobičnoj saradnji. "Šta je ovo?", "Otkud njih dvojica", "Spojili nespojivo"... samo su neki u moru komentara.
Bajaga i Devito su za potrebe pjesme zajedno uradili tekst i muziku, ali i snimili spot.
Pogledajte:
Treper David Ljubenović šokirao je javnost kada je jednom prilikom na Instagram okačio sliku na kojoj se vidi da je u popularnom restoranu brze hrane za jednu kupovinu potrošio 500 evra.
Objava je napravila haos na društvenim mrežama, a Devito je slikao i skupocjeni sat, koji vrijedi više stotina hiljada evra.Izvor: Instagram/Screenshot
Devito, koji je poznat po tome što krije svoj identitet pod maskom, jednom prilikom je uhvaćen bez nje.
Ovako on izgleda:
