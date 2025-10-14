Dvije prosječne plate za 60 sekundi: Čola, Šerifovićka i Bajaga za nastup na privatnom slavlju naplaćuju po minutu

Mnoge firme htjele su da angažuju velike zvijezde za svoje privatne proslave, međutim, nakon nekoliko razgovora s menadžerima, odustali su od ideja da ih zabavljaju Zdravko Čolić, Bajaga ili Marija Šerifović

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Bliži se Nova godina samim tim i angažovanje pjevača na proslavama u najluđoj noći. Svake godine čitamo o basnoslovnim honorarima koje uzimaju za jedno veče, ali prije nego što otkuca ponoć i uđemo u novu godinu, pjevači zarađuju i pred kraj godine, na korporativnim proslavama gdje je cijena nešto drugačija nego na "običnim" nastupima.

Kurir piše da pojedini pjevači naplaćuju "pjevanje po minutu" kada je o ovakvim proslavama riječ, a navodno jedan "Čolin minut" košta 1.000 evra. Pjevači koji ga prate u stopu kada je cijena u pitanju su navodno Marija Šerifović i Momčilo Bajagić Bajaga. Razlika u cijeni je minimalna, tvrdi izvor.

"Zdravko Čolić naplaćuje po minutu. Koliko minuta, toliko hiljade evra. Ako ga hoćeš na sat, 60.000 evra. Bajaga takođe traži sličnu cijenu, isto kao i Marija Šerifović. E sad, Seka je dosta povoljna i definitivno je voli velika masa ljudi, ali zbog muzike koju pjeva nije idealna za ovakve proslave. Ona za ovakve proslave uzima oko 17.000 evra. Mnoge firme su kontaktirale s manje poznatim pjevačima kad su vidjeli kako stoje stvari s velikim zvijezdama, a jedna od njih je Ivana Selakov. Ona pravi dobru atmosferu i ima baš dobar repertoar, pa je idealna za ovakve vrste proslave", rekao je Kurirov izvor.

Zdravko Čolić ima istu cifru za sve privatne proslave

Što se tiče Zdravka Čolića, ovo nije prvi put da je isplivala informacija o njegovom honoraru, pa je nedavno na jednoj svadbi naplatio svojih 45 minuta prisustva 45.000 evra.

"Čola može da bira gdje će da nastupa. On ne praktikuje da pjeva na privatnim veseljima, ali je ovog puta napravio izuzetak. Imao je određene uslove, koje su mladenci i njihove porodice ispunile bez riječi, tako da je sve dogovoreno vrlo brzo. Između ostalog, tražio je da bina bude uzdignuta od poda kako mu gosti ne bi prilazili previše blizu dok pjeva, da nema naručivanja pjesama i fotografisanja s gostima... Za 45 minuta tražio je 45.000 evra i to je odmah prihvaćeno jer mladenci obožavaju njegovu muziku. Uz pjesmu "Tebe čuvam za kraj" odigran je i prvi ples. Pjevao je neke od svojih najvećih hitova, a svi su bili raznježeni dok je izvodio pjesmu "Ti si mi u krvi". Odmah nakon nastupa u pratnji obezbjeđenja restorana napustio je lokal", ispričao je ranije izvor.

