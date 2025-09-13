Popularni pjevač u vezi sa 4 žene: "Svaka ima svoju ulogu i sve savršeno funkcioniše"

Iako poligamija nije nov koncept, ona je i dalje rijetkost u mnogim dijelovima svijeta. Ipak, to nije spriječilo pjevača Ne Ya da otvoreno govori o svom ljubavnom životu i dinamici veze sa Kristinom, Ariel, Monej i Bri.

Izvor: Instagram printscreen / neyo

Američki pjevač i tekstopisac Ne Yo izazvao je podijeljena mišljenja u javnosti kada je prošle godine objavio da je istovremeno u vezi sa čak četiri žene. Nedavno je tokom jednog lajvstrima govorio o detaljima njihove veze i odgovarao na pitanja fanova, piše Unilad.

Iako poligamija nije nov koncept, ona je i dalje rijetkost u mnogim dijelovima svijeta. Ipak, to nije sprečilo pevača da otvoreno govori o svom ljubavnom životu i dinamici veze sa Kristinom, Ariel, Monej i Bri.

Pogledajte njihove slike:

Postoje jasna pravila

Gostujući ranije u emisiji The Angie Martinez Show, pjevač Ne Yo je otkrio da se njegove partnerke viđaju isključivo s njim, dok za njega to pravilo ne važi.

"Kada sam započeo vezu sa ovim ženama, nisam tražio njihovu odanost. Nisam je zahtijevao. One su je tražile. Došle su mi i rekle: 'Želim da budem odana tebi i samo tebi'", ispričao je.

Dodao je i da je tada postavio jasne uslove:

"Razumijete li da vaša odanost meni ne znači i moju odanost vama? Razumete li ovo? Da li ste u redu s tim? U redu, super. Pošto nudite svoju odanost i ja je prihvatam, sada postoje pravila koja morate da poštujete."

Komplikacije su neizbježne

Na pitanje da li ikada dolazi do komplikacija, iskreno je odgovorio: "Pa da, postoje komplikacije i kada su samo dve osobe u vezi, pa naravno da će ih biti kada ste sa četiri."

Objasnio je i kako se nosi sa situacijama kada ga neka od partnerki iznervira, uporedivši to sa odnosima u prijateljskim grupama. Priznao je da se trudi da kontroliše emocije, ali da nervoza zbog jedne osobe ponekad može da utiče na interakciju sa ostalima.

Svaka ima svoju ulogu

Na kraju je opisao šta najviše cijeni kod svake od njih, otkrivajući da svaka ima svoju posebnu ulogu u njegovom životu.

"Jedna je najozbiljnija od svih, ona je pouzdana. Ako izađem iz kuće i nešto zaboravim, ona će to imati. Jedna je s kojom se stalno smijem - sve nam je smiješno cijeli dan, to je jednostavno njen fazon", rekao je.

"Imam svoju saveznicu - to je ona koja bi uskočila i pomogla mi ako bih bio napadnut. A onda imam svoju eklektičnu - ona je plesačica, moja umhetnica. Dakle, svaka ima svoju stvar i to funkcioniše, funkcioniše savršeno", zaključio je phevač.

Podsetimo, pevač je bio šest godina u braku sa Kristal Renaj, a svoju poligamnu vezu je objavio godinu dana nakon razvoda.

Poligamija je oblik veze u kojoj osobe istovremeno imaju više romantičnih i/ili se*sualnih odnosa uz saglasnost i znanje svih uključenih strana.

(MONDO)



