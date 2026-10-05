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Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje: Savršeno uređen i osvijetljen, izgleda duplo veći

Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje: Savršeno uređen i osvijetljen, izgleda duplo veći

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Mali stan od 37 kvadrata savršeno je uređen za izdavanje, a pruža osjećaj toplog doma uz maksimalnu funkcionalnost.

Uređenje malog stana idealnog za izdavanje Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura

Mali stan površine 37 kvadrata osmišljen je primarno za povremeno izdavanje, ali je uređen toliko kompletno i promišljeno da pruža osjećaj pravog, toplog doma.

Zbog svojih specifičnih proporcija, raspored je predstavljao pravi izazov, ali je pametnim rješenjima postignuta maksimalna funkcionalnost.

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S vrata se ulazi direktno u kuhinju koja je maksimalno optimizovana. Izrađena je u kombinaciji elegantnog bijelog medijapana i svijetlog drveta. Radna površina je od bijelog kvarca, ugrađen je šporet sa dvije ringle, a mikrotalasna rerna je postavljena na policu iznad frižidera.

U trpezariji, tapacirana klupa krije sanduk za odlaganje, a oslanja se na zadnji dio kuhinjskog ostrva, čime se štedi prostor. Uz klupu su uklopljene moderne stolice i okrugli sto, a ogledalo na zidu vizuelno duplira prostor i stvara osjećaj širine.

Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje
Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura

U dnevnom boravku, zelena komoda skriva kućne uređaje i audio-vizuelnu opremu. Zidovi su okrečeni u umirujuću bež nijansu sa suptilnim sivkastim tonom, koja se savršeno uklapa sa bijelim namještajem i podnim oblogama. Visoki plafoni, elegantni drveni elementi i LED dekorativni detalji stvaraju elegantan ambijent.

U spavaćoj sobi, krevet je ukrašen elegantnim uzglavljem u teksturi lana. Pored kreveta nalazi se manji radni sto pogodan za laptop i kraći rad, a garderober je bez frontova. Kupatilo je malo, opremljeno kvalitetnim sanitarijama, ogledalom koje širi prostor i dodatnom mermernom policom za odlaganje.

Pogledajte stan u galeriji slika.

 (Lepa&srećna)

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uređenje doma

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