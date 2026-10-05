Mali stan od 37 kvadrata savršeno je uređen za izdavanje, a pruža osjećaj toplog doma uz maksimalnu funkcionalnost.

Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura

Mali stan površine 37 kvadrata osmišljen je primarno za povremeno izdavanje, ali je uređen toliko kompletno i promišljeno da pruža osjećaj pravog, toplog doma.

Zbog svojih specifičnih proporcija, raspored je predstavljao pravi izazov, ali je pametnim rješenjima postignuta maksimalna funkcionalnost.

S vrata se ulazi direktno u kuhinju koja je maksimalno optimizovana. Izrađena je u kombinaciji elegantnog bijelog medijapana i svijetlog drveta. Radna površina je od bijelog kvarca, ugrađen je šporet sa dvije ringle, a mikrotalasna rerna je postavljena na policu iznad frižidera.

U trpezariji, tapacirana klupa krije sanduk za odlaganje, a oslanja se na zadnji dio kuhinjskog ostrva, čime se štedi prostor. Uz klupu su uklopljene moderne stolice i okrugli sto, a ogledalo na zidu vizuelno duplira prostor i stvara osjećaj širine.

Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje

Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura

U dnevnom boravku, zelena komoda skriva kućne uređaje i audio-vizuelnu opremu. Zidovi su okrečeni u umirujuću bež nijansu sa suptilnim sivkastim tonom, koja se savršeno uklapa sa bijelim namještajem i podnim oblogama. Visoki plafoni, elegantni drveni elementi i LED dekorativni detalji stvaraju elegantan ambijent.

U spavaćoj sobi, krevet je ukrašen elegantnim uzglavljem u teksturi lana. Pored kreveta nalazi se manji radni sto pogodan za laptop i kraći rad, a garderober je bez frontova. Kupatilo je malo, opremljeno kvalitetnim sanitarijama, ogledalom koje širi prostor i dodatnom mermernom policom za odlaganje.

Pogledajte stan u galeriji slika.

Vidi opis Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje: Savršeno uređen i osvijetljen, izgleda duplo veći Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Mali stan od 37 kvadrata idealan za izdavanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura Br. slika: 19 19 / 19

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