Boje plastičnih tacni u kojima se prodaje meso u supermarketima nisu slučajne, već predstavljaju marketinšku strategiju trgovaca za lakše razvrstavanje ponude na standardnu, akcijsku ili premium.

Izvor: Gemini AI

Ako ste nekada u supermarketu primijetili da se meso prodaje u tacnama različitih boja, možda ste se zapitali da li boja ambalaže nešto znači. Najčešće se mogu vidjeti crne, žute, crvene ili bijele tacne, a njihova namjena može da pomogne kupcima da lakše razlikuju proizvode.

Ipak, važno je znati da ne postoji univerzalno pravilo koje određuje šta svaka boja znači. U pitanju je uglavnom interna strategija pojedinačnih supermarketa, odnosno način na koji prodavnica vizuelno razvrstava i pozicionira svoje proizvode.

Crne tacne često označavaju premium proizvode

Crna ambalaža najčešće se koristi za određene komade mesa koji se predstavljaju kao premium proizvodi ili proizvodi veće vrijednosti, prenosi portal Todo Noticias.

To, međutim, ne znači da je meso u crnoj tacni automatski kvalitetnije od mesa u drugoj ambalaži. Komad mesa može imati višu cijenu zbog načina na koji je komercijalno pozicioniran, dok se njegov stvarni kvalitet procjenjuje na osnovu drugih karakteristika.

Žute tacne mogu označavati proizvode na akciji

Žuta boja može biti namijenjena proizvodima koji se svakodnevno kupuju, a u nekim supermarketima koristi se i za meso koje je uključeno u ponude ili akcije. Zbog toga kupci mogu žutu tacnu da koriste kao vizuelni orijentir, ali ni ona sama po sebi ne govori ništa o kvalitetu mesa.

Crvene i bijele tacne za standardnu ponudu

Crvene ili bijele tacne uglavnom se povezuju sa tradicionalnim proizvodima u mesnom dijelu prodavnice, odnosno sa standardnom i uobičajenom ponudom junećeg mesa. Dakle, boja tacne prije svega služi za lakše snalaženje među proizvodima, a ne kao pouzdan pokazatelj kvaliteta.

Kako da izaberete dobar komad mesa

Umjesto da se pri kupovini vodite samo bojom ambalaže, pažnju treba obratiti i na sam komad mesa.

Jedan od detalja koji može biti važan jeste mramoriranost, odnosno sitne bijele pruge masnoće koje se nalaze u mesu. One utiču na njegovu mekoću, ukus i sočnost tokom pripreme.

Važno je pogledati i boju masnoće. Ona bi trebalo da bude bijela ili kremasta. Takođe, finija i gušća mišićna vlakna mogu biti povezana sa mekšim mesom.

Pažnju treba obratiti i na samu ambalažu. Folija bi trebalo da bude dobro pripijena uz tacnu, bez viška vazduha. Takođe, velika količina tečnosti u tacni može biti znak gubitka sokova iz mesa.

Zato, prije nego što posegnete za mesom samo zato što je upakovano u određenu boju tacne, pogledajte sam proizvod i informacije na deklaraciji. Boja ambalaže može pomoći pri snalaženju u supermarketu, ali najvažnije informacije za potrošača nalaze se upravo na etiketi.